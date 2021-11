Il Psg ha preso una decisione su Sergio Ramos: una data può cambiare tutto Il report medico della società parigina non ha sciolto tutti i dubbi sulle condizioni e sull’affidabilità fisica di Sergio Ramos. L’ex difensore del Real non gioca da maggio scorso, semifinale di Champions col Chelsea, e al Psg si allenerà in gruppo solo dalla prossima settimana. Il club ha cerchiato in rosso due giorni chiave per il suo futuro.

Un errore. La sensazione che serpeggia è di aver sbagliato tutto. Sergio Ramos, 35 anni, che dalla prossima settimana torneerà ad allenarsi in gruppo col Paris Saint-Germain, dovrà convincere il club che il suo acquisto non è stato un flop, che a 35 anni ha ancora molto da dare, che non è un ‘vecchio' rottame e nemmeno un calciatore dal grande passato e dal presente non all'altezza della fama. L'ex difensore del Real Madrid ha firmato un contratto biennale da 250 mila euro a settimana, 1 milione al mese circa, quasi 12 all'anno ma finora non è mai andato in campo per un problema al polpaccio. Anzi, è rimasto sempre ai margini a causa di un problema muscolare che lo ha costretto a terapie, lavoro personalizzato.

Nelle sue tasche sono finiti finora 4 milioni di euro, una cifra ‘sprecata' per un calciatore preso per fare la differenza e finora mai utilizzato. Il tecnico, Pochettino, sa che esiste solo sulla carta ma non ha ai potuto disporre dello spagnolo. Non gioca da sei mesi, l'ultima volta è stata la semifinale di ritorno in Champions contro il Chelsea. E in precedenza la storia degli infortuni gli ha resto la stagione più travagliata.

C'è una luce in fondo al tunnel (e forse salva il contratto). Il Psg ha confermato nel bollettino medico che Ramos si unirà ai compagni la prossima settimana quando potrà tornare effettivamente in campo non è chiaro. C'è una data, anzi due abbastanza ravvicinate che potrebbero segnare il suo ritorno dopo mesi di inattività: il 20 novembre, in occasione della di campionato con il Nantes, oppure per la gara di Champions con il Manchester City di Pep Guardiola.

La realtà è che a Parigi non hanno intenzione di attendere oltre e questa sembra una delle ultime opportunità concesse a Sergio Ramos per spazzare via tutti i dubbi e un tremendo sospetto sulle sue condizioni fisiche. La società – come riportato dal quotidiano Le Parisien – sarebbe pronta al gesto clamoroso: ovvero, risolvere in anticipo il contratto. L'ex Real non è l'unico infortunato di rilievo: la sofferenza al ginocchio di Lionel Messi toglie il sonno.