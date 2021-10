Il PSG è senza pace, scoppia anche il caso Paredes: colpa della moglie Nel PSG ipertrofico dei tanti campioni è inevitabile che ci sia qualcuno scontento in spogliatoio. Leandro Paredes è uno di questi ed il suo caso è stato fatto deflagrare dalla moglie del giocatore argentino, Camila Galante. Adesso nulla si può escludere circa il destino del nazionale albiceleste.

A cura di Paolo Fiorenza

Alle prese con la faida tra Mbappé e Neymar – apparentemente ricomposta dopo che il francese ha dato del "barbone" al brasiliano per non avergli passato il pallone – ma anche con la tensione tra Navas e Donnarumma per la maglia da titolare tra i pali, il PSG è arrivato alla seconda sosta per le Nazionali come peggio non si poteva, ovvero perdendo clamorosamente in casa del Rennes nell'ultimo turno di campionato. Poco male, visto che nelle 8 partite precedenti gli uomini di Pochettino avevano ottenuto altrettante vittorie e guidano la Ligue 1 con 6 punti di vantaggio sul Lens secondo. Tuttavia l'inattesa sconfitta per 2-0 ha riportato sulla terra la squadra che domenica scorsa al Roazhon Park allineava al fischio d'inizio il lineup stellare formato da Messi, Neymar, Mbappé e Di Maria.

Insomma anche gli sceicchi (raramente) piangono e del resto avere una rosa ipertrofica e ricca di campioni ha il rovescio della medaglia di creare inevitabilmente qualche malcontento. È il caso di Leandro Paredes, altra spina che si trova a dover gestire Pochettino in questo avvio di stagione. Il 27enne centrocampista argentino è un panchinaro praticamente fisso nella squadra parigina: davanti a lui, oltre a Verratti, ci sono i vari Gueye, Ander Herrera e Danilo Pereira. Le sole 3 presenze stagionali dicono quanto la stima nei suoi confronti sia molto diversa di quella di cui l'ex Boca, Roma e Zenit gode nella Nazionale argentina, di cui è stato un elemento prezioso nella Copa America vinta lo scorso luglio.

Il giocatore non è contento della situazione e non potendolo o volendolo dire lui, ci pensa sua moglie a far capire di cosa si parla a tavola in casa Paredes. Camila Galante, fidanzata d'infanzia dell'argentino e sua attuale consorte, ha infatti ritwittato – salvo poi cancellarlo dopo qualche giorno – un messaggio di un tifoso dell'Albiceleste che sottolineava il rendimento del centrocampista nella squadra di Scaloni: "Paredes sta effettuando 61,3 passaggi a partita nelle qualificazioni mondiali, con una percentuale di riuscita del 91%. Vi rendete conto di quanto sia impressionante grazie alla sua tecnica di passaggio? Pochettino è un killer a tenere in panchina questo ragazzo".

Il killer del marito peraltro potrebbe esserlo ancora per poco, visto che il malessere di Paredes potrebbe portarlo lontano da Parigi già nel prossimo gennaio, a fronte di un contratto con scadenza nel 2023. La valutazione del giocatore è di poco superiore ai 20 milioni e gli estimatori non mancano, considerando che si tratta di un elemento di 27 anni, nel pieno della carriera e tuttora pilastro della sua Nazionale. Tra qualche mese l'argentino dovrà scegliere se provare a vincere qualcosa di importante da comprimario sotto la Tour Eiffel oppure cambiare aria per trovare spazio altrove.