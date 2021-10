Keylor Navas si tradisce alla domanda su Donnarumma: reazione nervosa davanti alle telecamere Il dualismo tra Keylor Navas e Gigio Donnarumma è uno dei temi più caldi in casa Paris Saint-Germain. Intercettato all’aeroporto di Parigi il portiere del Costa Rica ha parlato degli impegni con la nazionale ma alla domanda sulla rivalità con il portiere italiano ha reagito nervosamente ed è andato via.

A cura di Vito Lamorte

In casa Paris Saint-Germain tira una brutta aria dopo la sconfitta in casa del Rennes. Il club della capitale francese veniva dalla bella vittoria contro il Manchester City in Champions League e i tifosi già sognavano una cavalcata trionfale sia in Ligue 1 che in Europa ma pochi giorni dopo sono tornati con i piedi per terra. Come spesso accade, nei momenti di difficoltà si acuiscono anche i problemi interni e dopo la battuta d'arresto di domenica sono riemersi tutte le tematiche che stanno affliggendo Mauricio Pochettino dall'inizio della stagione.

Oltre alle critiche sulla prova di Neymar, il più deludente dei ‘tre tenori' a Rennes; si è tornati a parlare del dualismo tra Gigio Donnarumma e Keylor Navas. Il portiere della Nazionale Italiana, scelto come miglior giocatore del torneo a EURO 2020, è sceso in campo per due gare consecutive dopo diverse settimane passate in panchina e di alternanza con il collega ma il rapporto tra i due sembra molto teso.

Questa situazione era stato già pronosticata nel corso dell'estate e in tanti non hanno capito l'arrivo dell'ex Milan ma la situazione appare ancora più complessa di quello che potrebbe sembrare: buona parte dello spogliatoio sembra essere dalla parte del costaricano ma Navas ha mostrato un certo nervosismo nelle scorse ore, quando è stato intercettato prima della sua partenza per gli impegni con la sua nazionale contro Honduras, El Salvador e Stati Uniti.

All'aeroporto di Parigi Keylor ha parlato degli impegni del Tricolor e ha evitato di fare riferimento alla sua situazione attuale al PSG ma alla domanda su Donnarumma, il portiere ha risposto stizzito: "Ti piacciono le polemiche". Con queste parole ha chiuso le sue dichiarazioni ed è andato via. Delle prime undici partite stagionali del PSG ne ha giocate sette Navas e quattro Donnarumma ma la situazione, anche dopo questa reazione, è tutt'altro che tranquilla per Pochettino.