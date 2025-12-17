Il PSG batte il Flamengo e vince la Coppa Intercontinentale ai rigori: due ex Napoli protagonisti

A Doha il PSG vince la Coppa Intercontinentale 2025 ai rigori battendo il Flamengo a seguito di una partita a dir poco combattuta che di certo il PSG non pensava di doversi giocare oltre i tempi regolamentari. Ebbene il gol di Kvaratskhelia sembrava avesse aperto la strada ai parigini per prendersi la coppa ma il rigore di Jorginho ha cambiato tutto portando il punteggio in parità. La partita va ai calci di rigore con Safanov grande protagonista con 4 penalty parati.

Il PSG passa in vantaggio nel primo tempo con Kvara

Nel primo tempo il PSG inizia la partita con la solita trazione anteriore che ha portato la squadra di Luis Enrique ad andare in vantaggio grazie a un altro ex Napoli in campo, ovvero Fabian Ruiz. L'ex centrocampista azzurro calcia con una difficoltà enorme un pallone che era al limite con la linea di fondo. Lo spagnolo esulta ma poco dopo l'arbitro annulla proprio perché la palla era uscita e dunque si è ripreso con un calcio d'angolo.

A questo punto il Flamengo si fa vedere con il primo squillo targato ma Pulgar ma ecco che arriva poi la rete del PSG. Ancora una palla sanguinosa persa dal Flamengo, Doué entra in area e mette in mezzo un pallone rasoterra verso il secondo palo dove arriva Kvaratskhelia che deposita alle spalle di Rossi dopo il tocco dello stesso portiere del Flamengo. La risposta del Flamengo dagli sviluppi di un calcio d'angolo, Pulgar si inserisce sul secondo palo e colpisce di testa senza, tuttavia, inquadrare la porta. Il primo tempo si chiude così.

Jorginho pareggia su rigore e poi si va ai supplementari e rigori

Nella ripresa la prima chance della ripresa è ancora per il PSG grazie al buon lavoro di Mayulu che apre per Joao Neves, rientra sul sinistro e calcia, Rossi para. Il tempo scorre ma al minuto 60 ecco arrivare la grande occasione per il Flamengo. Fallo all'interno dell'area su De Arrascaeta commesso da Marquinhos, l'arbitro lascia proseguire ma si va alla review. L'arbitro assegna così il penalty alla squadra brasiliana. Dal dischetto si presenta Jorginho che con il solito saltello mette in rete la palla che vale il punteggio di 1-1 battendo Safanov.

Da questo momento in poi inizia l'assedio del PSG che continua ad attaccare ma fatica a trovare spazi, ci prova Vitinha dal limite, conclusione troppo aperta e che termina sul fondo. Poi ancora Doué prima della tripla occasione in cui ci provano Barcola, Dembelé e anche Nuno Mendes, ma la difesa del Flamengo resiste. Prima del recupero la grande occasione per il Flamengo che ha un'altra chance importante con Plata che ha un gran controllo appena entrato in area ma poi calcia al volo e la palla finisce oltre la traversa. Si va ai tempi supplementari.

I tempi supplementari sono un susseguirsi di sostituzioni ma le azioni importanti stentano ad arrivare anche se nel finale Barcola prova a fare tutto da solo sfiorando il gol, così come Nuno Mendes. E così sono i calci di rigore a decidere la Coppa Intercontinentale. Safanov protagonista assoluto con 4 rigori parati in una notte da sogno per lui.