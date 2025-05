Il proprietario del Nottingham Forest scende in campo e rimprovera l’allenatore: scena irreale in Premier

video suggerito

Scena irreale in Premier League dopo Nottingham Forest-Leicester: il proprietario dei Tricky Trees, Evangelos Marinakis, è sceso in campo dopo il pareggio per 2-2 della sua squadra contro le Foxes già retrocesse per rimproverare l'allenatore Nuno Espirito Santo.

A cura di Vito Lamorte

Scena irreale in Premier League dopo Nottingham Forest-Leicester: il proprietario dei Tricky Trees, Evangelos Marinakis, è sceso in campo dopo il pareggio per 2-2 della sua squadra contro le Foxes già retrocesse per rimproverare l'allenatore Nuno Espirito Santo.

Marinakis ha iniziato ad inveire contro il suo allenatore con ampi gesti e questa scena sta facendo molto discutere: il Forest oggi ha confermato la sua presenza in una competizione europea il prossimo anno nonostante il pareggio con il Leicester che ha fatto perdere punti in ottica Champions League.

Il proprietario del Nottingham Forest scende in campo e rimprovera l'allenatore

Fino al minuto 81 il Nottingham Forest era al quinto posto, con un punto in più del Chelsea, da provare a difendere in vista delle ultime tre partite della Premier League: il gol di Buonanotte ha fatto cambiare i piani della squadra di Nuno Espirito Santo, la vera sorpresa di questa stagione del campionato inglese, e questo pareggio ha portato i Tricky Trees al settimo posto, ovvero in zona Conference League.

Il Forest è tornato in Premier due anni fa e dopo aver raggiunto la salvezza lo scorso anno, in questa stagione è sempre stato in zona Champions League in maniera piuttosto sorprendente: il fatto che l'Inghilterra porterà cinque club nella massimo torneo europeo il prossimo anno ha scatenato una ‘battaglia' per il quinto posto che vede coinvolte almeno quattro squadre.

Il Nottingham, che nel suo palmares può vantare due Coppe dei Campioni, potrebbe così tornare a giocare un torneo continentale dopo tantissimi anni ma, evidentemente, il proprietario Evangelos Marinakis aveva pregustato la musichetta della Champions e non ha apprezzato il pareggio che potrebbe pregiudicare la qualificazione.

Gli opinionisti Jamie Carragher e Micah Richards nello studio di Sky Sports sono rimasti molto sorpresi da quello che hanno visto e Gary Neville è stato molto duro: "Avrei voluto parlare dei terzini del Liverpool, ma mi sento in dovere di dire che secondo me ciò che il proprietario del Forest ha appena fatto sul campo del City Ground è ridicolo. Se fossi Nuno, gli direi parole molto dure, perché è uno scandalo assoluto. Si sono appena qualificati per una competizione europea, dove quel club ha militato, e protestare su quel campo davanti ai tifosi del club è una vera barzelletta."

Pochi minuti prima l'ex capitano del Manchester United aveva scritto su X parole molto forti nei confronti di Marinakis: "Scandaloso da parte del proprietario del Forest. Nuno dovrebbe andare a negoziare con lui la sua uscita stasera! I tifosi, i giocatori e l'allenatore del Forest non se lo meritano".

Il gesto del proprietario è stato visto, giustamente, come una mancanza di rispetto per il lavoro fatto dall'allenatore e dai calciatori che stanno disputando la migliore stagione degli ultimi trent'anni del club.