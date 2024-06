video suggerito

Il progetto Milan Under 23 in Serie C prende il via: dove giocherà e come sarà composta la squadra Il Milan Under 23 è pronto a iniziare la sua avventura in Serie C. Dopo Juventus e Atalanta anche i rossoneri avranno la loro squadra in Lega Pro. Manca solo l’ufficialità dopo l’esclusione ormai più che probabile dell’Ancona. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

58 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Milan sarà la terza compagine di Serie A ad avere una squadra Under 23 in Lega Pro. Dopo la Juventus con la Next Gen e l'Atalanta dalla scorsa stagione, anche i rossoneri, a partire dall'annata 2024/2025, giocheranno in Serie C. Un progetto fortemente voluto dal club già da diversi anni e che per diversi motivi non era ancora partito. Oggi però, la Covisoc ha escluso l'Ancona dal campionato di Serie C – da ufficializzare il prossimo 14 giugno dopo il Consiglio Federale – per il mancato pagamento degli stipendi di marzo e aprile e così il Milan sarà la prima squadra a subentrare.

La Covisoc ha di fatto analizzato tutte le domande d'iscrizione delle 60 società bocciando solo quella del club marchigiano nonostante l'iscrizione fatta in extremis e l'impegno della società di proseguire il progetto sportivo del club dorico. Manca dunque solo l'ufficialità e il Milan potrà dare vita alla squadra Under 23 la cui gestione dell’area sportiva, dovrebbe essere affidata al Ds Jovan Kirovski, portato in società proprio da Ibrahimovic dopo averlo conosciuto ai Galaxy. Curiosità nel capire quali calciatori faranno parte della seconda squadra rossonera.

L'esultanza di alcuni calciatori della Primavera del Milan.

Come sarà la squadra Under 23 del Milan e dove giocherà Camarda

Capitolo iscrizione chiuso dunque per il Milan che come confermato dal club rossonero a Fanpage.it, dovrebbe giocare allo stadio "Chinetti" di Solbiate Arno, che si trova a pochi chilometri da Milanello. Il Milan potrebbe anche provvedere ad accollarsi i costi previsti per i lavori all'impianto. Per quanto riguarda la rosa, la grande curiosità è chiaramente rappresentata dalla presenza o meno di Francesco Camarda. Il giovane talento rossonero potrebbe anche essere parte integrante della rosa ma non è da escludere che possa entrare nelle rotazioni della prima squadra.

Leggi anche Il Venezia è la terza squadra promossa in Serie A, basta un gol di Gytkjaer per battere la Cremonese

Gerry Cardinale pronto a dare il via al Milan Under 23.

Bonera allenatore e i costi previsti per il progetto da parte del Milan

Ciò che è certo è che potrebbe esserci un mix tra giocatori della Primavera e coloro che non hanno grande spazio in prima squadra oppure alcuni calciatori che rientrano dai prestiti. Il club di Red Bird ha previsto dunque un investimento complessivo per il progetto pari a 12 milioni di euro. In panchina, come allenatore, dovrebbe sedere Daniele Bonera che già nell'amichevole in Australia del Milan contro la Roma aveva sostituito l'ormai esonerato Pioli. Il progetto del Milan è dunque pronto a partire.