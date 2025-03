Taranto escluso dal campionato di Serie C, penalizzate altre 3 squadre: come cambia la classifica

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

La decisione era ormai nell'aria e oggi è arrivata l'ufficialità: il Taranto è ufficialmente escluso dal campionato di Serie C Girone C. Caos dopo il comunicato ufficiale diramato dalla FIGC che ha reso note le decisioni del Tribunale Federale Nazionale. Oltre all’esclusione del Taranto dall’attuale campionato di competenza nonché con 3 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella prima stagione sportiva utile, il TFN ha inoltre sanzionato anche altre tre squadre del terzo torneo di calcio professionistico in Italia.

Si tratta della Lucchese che milita nel Girone B, a cui è stata data una penalizzazione di 6 punti in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva. Poi ancora 4 punti di penalizzazione per il Messina (Girone C di Serie C) e la Triestina (Girone A di Serie C). "Le quattro società, con i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, erano state deferite lo scorso 3 marzo a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C. per una serie di violazioni di natura amministrativa" sottolinea la FIGC all'interno della sua nota ufficiale.

Da tempo la squadra tarantina giocava le partite da calendario con una squadra costituita principalmente da ragazzi del settore giovanile vivendo una crisi societaria profonda. Il club ha tentato di salvare il salvabile puntando probabilmente alla retrocessione sul campo che però è arrivata d'ufficio oggi. Presumibilmente il Taranto potrebbe ripartire direttamente il prossimo anno dal campionato d'Eccellenza.

In attesa della decisione sulla Turris – campani a rischio la prossima settimana – cambia la classifica. La situazione di Cerignola e Avellino resta invariata mentre in testa Monopoli e Benevento perdono terreno: i pugliesi scivolano a -6 dai biancoverdi secondi e a -11 dal Cerignola capolista, i sanniti invece vanno a -9 dagli irpini e a -14 dall'Audax. Sei punti in meno inoltre per Giugliano, Foggia, Altamura e Casertana. Trapani, Sorrento e Latina perdono quattro punti.

Questa la classifica del girone C dopo l'esclusione del Taranto:

Cerignola punti 60; Avellino 55; Monopoli 49; Benevento 46; Potenza 44; Crotone 43; Catania (-1), Trapani, Picerno e Giugliano 38; Sorrento 35; Cavese e Juventus Next Gen 33; Foggia 30; Altamura 29; Latina 27; Casertana 22; Messina (-4) 15; Turris 5 (-11).