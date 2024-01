Il profilo di Henry è invaso: gli chiedono tre cose per Verona-Inter all’ultima giornata L’ultimo post Instagram di Thomas Henry è stato inondato di commenti che gli chiedono di segnare nel match di ritorno tra Verona e Inter, che coinciderà proprio con l’ultima giornata di campionato. Ma non è sufficiente per ‘vendicare’ l’esultanza sguaiata di Acerbi e Dimarco.. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La scia di polemiche susseguite a Inter-Verona, con un finale rocambolesco che ha visto prima Frattesi segnare il gol della vittoria nerazzurra – in un'azione viziata da precedente fallo di Bastoni non ravvisato da arbitro e VAR – e poi Henry mandare sul palo al 10′ di recupero il rigore del possibile pareggio, non accenna a scemare anche all'indomani del match di San Siro. Intanto l'addetto al VAR Luigi Nasca sarà ‘retrocesso' in Serie B nelle prossime designazioni, a testimonianza che il suo operato è stato giudicato pessimo dai vertici arbitrali. Ma anche la vicenda dell'esultanza di Acerbi e Dimarco in faccia a Henry dopo il suo errore ha lasciato strascichi, ulteriormente rinfocolati dai commenti sul profilo Instagram dell'attaccante gialloblù.

Thomas Henry calcia sul palo il rigore del pareggio nel finale di Inter-Verona

Thomas Henry era partito dalla panchina contro l'Inter, subentrando a Djuric al 73′. Tempo un minuto e aveva segnato il gol dell'1-1, reso inutile poi dalla rete di Frattesi e dal suo errore dal dischetto poco prima del fischio finale. Un errore che gli è costato insulti e minacce di morte tramite i propri social, coinvolgendo anche la sua famiglia in una spirale di odio che purtroppo è un marchio orribile dei tempi attuali. Il 29enne francese ha denunciato il tutto con un accorato post su Instagram, augurando agli autori di quei messaggi di poter "trovare pace un giorno nella vostra piccola vita".

Il post di Henry ha tuttavia innescato un ulteriore capitolo della vicenda, visto che sotto si sono scatenati i commenti. In primis dei tifosi del Verona che si sono stretti intorno al loro giocatore, chiarendo che non erano stati certo loro a insultarlo per il rigore fallito e i due punti non tolti all'Inter, suggerendo piuttosto una matrice di sostenitori juventini o milanisti. Ma è stata l'esultanza sguaiata di Acerbi e Dimarco proprio in faccia a Henry dopo il suo errore che ha provocato le maggiori reazioni. I messaggi sotto il post – che hanno ricevuto migliaia di like – chiedono tre cose all'attaccante, in vista della partita di ritorno tra le due squadre, che coinciderà con l'ultima giornata di campionato.

Si giocherà al Bentegodi il 26 maggio e in quel frangente viene chiesto a Henry di andare a segno vendicando il rigore sbagliato, ma anche di esultare poi a sua volta in faccia ad Acerbi e Dimarco, ed infine di far sì con la sua rete di far perdere lo scudetto ai nerazzurri, visto che negli ultimi 90 minuti del torneo il tricolore potrebbe essere ancora in ballo.

Quello che è certo è che a Verona l'Inter troverà un ambiente caldo, soprattutto qualora agli scaligeri servissero punti salvezza.