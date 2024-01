Il Var Nasca retrocesso in Serie B dopo l’errore di Inter-Verona: è recidivo, paga due precedenti Gli arbitri di Inter-Verona nell’occhio del ciclone dopo la gomitata di Bastoni su Duda considerata un errore dall’AIA che potrebbe prendere provvedimenti nei confronti di Fabbri e dell’addetto al Var Nasca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Il girone d’andata della Serie A si chiude tra le polemiche per quanto accaduto in Inter-Verona, con gli arbitri finiti nell’occhio del ciclone. L’episodio della gomitata di Bastoni a Duda in occasione dell’azione che ha portato al gol decisivo di Frattesi ha fatto infuriare il Verona che, attraverso il ds Sogliano ha gridato allo scandalo. Lecito aspettarsi dei provvedimenti nei confronti dell’arbitro Fabbri, e soprattutto del suo collaboratore al Var Luigi Nasca.

Il secondo infatti ha meno attenuanti del primo, perché dopo aver rivisto l’episodio da moviola in sala Var con il classico check ha deciso di non intervenire per richiamare all’on-field review il suo collega che in diretta non aveva sanzionato il contatto. Se dunque Fabbri potrebbe rientrare nelle turnazioni del designatore Rocchi e fare un po’ di “turnover”, con uno stop, Nasca potrebbe anche essere retrocesso in Serie B.

Secondo la Gazzetta dello Sport, per i vertici dell'AIA è un errore netto non aver sanzionato il fallo di Bastoni su Duda e il successivo mancato annullamento del gol dell’Inter. Luigi Nasca fischietto 46enne con all’attivo la direzione di gara di 7 partite in Serie A dal 2009 al 2019 potrebbe così pagare anche la sua recidività.

In questa stagione Nasca ha spesso operato da Var e anche come collaboratore Avar. Il suo nome è salito alla ribalta soprattutto in due situazioni che hanno generato molte polemiche. La prima è quella relativa a Lecce-Bologna, quando l’allenatore degli emiliani Thiago Motta lo citò nel post-gara lamentandosi per il rigore concesso ai salentini a tempo di recupero scaduto proprio con l’on-field review: “Nasca ancora una volta ha combinato il suo… Anche in uno Spezia-Lazio ricordo cosa ha fatto oppure a Torino diede un ok in un'azione senza richiamare l'arbitro. Ci sono occasioni in cui il var invece di uno strumento diventa un'arma".

Il rigore non dato al Bologna per il fallo di Iling

E il riferimento a Torino è proprio all’episodio del fallo da rigore di Iling Jr su Ndoye che non venne sanzionato, generando ulteriori polemiche. Molto probabilmente dunque nel girone di ritorno ad attenderlo ci sarà la Serie cadetta, dove potrà ritrovare magari il feeling giusto anche con la tecnologia..