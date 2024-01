La precisa accusa del Verona sul gol dell’Inter, Sogliano: “Non è un errore, impossibile non vederlo” Sean Sogliano si è presentato nel post gara di Inter-Verona per dare sfogo alle pesantissime proteste scaligere sul gol di Frattesi, viziato da un fallo iniziale di Bastoni su Duda: “Non si può commettere un errore così… o forse dobbiamo pensare che dietro c’è dell’altro?” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nel post partita infuocato di Inter-Verona, a lanciare le proprie accuse ferocemente è il direttore sportivo degli scaligeri, Sean Sogliano che prende il posto dell'allenatore Marco Baroni che ha preferito restare in silenzio. Le parole del ds dell'Hellas in diretta TV suonano come una pesantissima accusa, di fronte a quanto visto in occasione della gomitata di Bastoni su Duda, nell'azione che poi ha portato al 2-1 nerazzurro: "Le spiegazioni in questi casi servono a poco. Il VAR è stato inserito per queste situazioni e l'arbitro ha aspettato quello che gli hanno comunicato al VAR sul gol del 2-1 dell'Inter. Resta una cosa davvero grave".

Sean Sogliano non si ferma alla sola analisi di quanto accaduto nel finale concitato della partita, con il Verona che ha dovuto giocare gli ultimi istanti in 10 perché per proteste è stato espulso Lazovic, tra i più concitati davanti all'arbitro Fabbri. L'arbitro che poi ha convalidato il gol di Frattesi che ha condannato l'Hellas, col nullaosta del VAR: "Sono molto rammaricato e deluso. Non fa parte del mio carattere, nè della storia del Verona protestare" ha poi continuato in diretta DAZN Sean Sogliano. "Però oggi c'è stata una grande mancanza di rispetto verso di noi. L'episodio del 2-1 dell'Inter è impossibile che non sia stato visto in sala Var".

Un pensiero che il ds del Verona esprime senza alcun velo e ripete senza lasciare spazio ad altre interpretazioni: "Non possono non aver avvisato l'arbitro che il gol fosse da annullare: è impossibile che questo gol non sia stato annullato. Non si può commettere questo errore. Oppure c'è qualcos'altro dietro? E questa è una mancanza di rispetto" ha infine concluso nelle sue parole post gara che sono rimaste le uniche da parte di tutto il club scaligero che ha deciso di non portare ai microfoni nessun altro tesserato.

Una rabia che non si sopisce nel giro di pochi minuti ma che monta sempre più soffermandosi sull'episodio che alla fine ha deciso il match. "Voglio il rispetto: potevamo venire qua e prendere anche quattro gol. Tutti noi vogliamo migliorare il calcio e poi succede questo? Io non sono un moralista, ma una cosaè certa: oggi la nostra dignità di veronesi è stata calpestata per un grave errore. C’è qualcuno ancora più del Var che determina certe cose".