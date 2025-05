video suggerito

Il primo vertice di mercato della nuova Juve convocato da Elkann: per la panchina spunta Pioli La Juve sta pianificando la prossima stagione partendo dal nome del nuovo allenatore: Elkann convoca Comolli e Chiellini, in ballo c’è il ritorno in Italia di Pioli. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Ada Cotugno

74 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nuova Juventus sta prendendo forma in vista della prossima stagione ma c'è da sciogliere il nodo più importante, quello legato al nome del prossimo allenatore. Elkann ha ribaltato tutto dopo la decisione di licenziare Cristiano Giuntoli dopo aver incassato da Antonio Conte un rifiuto per il ritorno sulla panchina bianconera: l'assetto dell'area tecnica è cambiato e al centro adesso ci sono il nuovo manager Damien Comolli e Giorgio Chiellini e proprio con loro è stato convocato il primo vertice di mercato urgente per cercare di delineare le strategie.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i vertici della Vecchia Signora si sono incontrati stamattina a Monaco di Baviera, dove alcuni rappresentanti (tra i quali proprio Elkann) sono arrivati per poter presenziare alla finale di Champions League fra PSG e Inter. In Germania si è tenuto il primo meeting della Juve rinnovata che ha avuto come tema centrale quello del nuovo allenatore. E l'ultimo nome sulla lista è quello di Stefano Pioli, tentato dal ritorno in Italia grazie alla corte di diverse squadre.

La Juve punta Pioli per la panchina

Il primo nome uscito dal summit di mercato è quello dell'ex allenatore del Milan, già entrato nel mirino dell'Atalanta come successore di Gasperini che, a sua volta, ha detto di no alla Juve per sposare il progetto della Roma. Il tecnico dell'Al Nassr ha un contratto con il club saudita fino al 2027 ma sarebbe pronto a un ritorno in Serie A, magari in una piazza importante. Ora però sarà il turno di Comolli che dovrà valutare con attenzione ogni profilo sul piatto e decidere se vale la pena puntare su Pioli per il futuro.

L'alternativa è Roberto Mancini, mentre il nome meno quotato è quello di Marco Silva, allenatore del Fulham. Poi c'è sempre Tudor che al momento resta in panchina: se non dovessero esserci grandi scossoni resterà alla Juve almeno fino alla fine del Mondiale del Club come era già stato annunciato, per poi lasciare eventualmente spazio al suo successore.