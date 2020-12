La Serie A vivrà l'emozione di un derby, anche se a porte chiuse, nell'ultima gara del 2020. Un match insolito, di quelli che nella massima serie italiana ancora non si erano visti: Spezia-Genoa. Al ‘Picco' si affronteranno, per la prima volta in Serie A, le due compagini liguri. Una partita che si è giocata negli anni tra Serie C e Serie B e che ha dato sempre grandi emozioni ai tifosi. Oggi la squadra di Italiano e quella tutta nuova allenata da pochi giorni da Ballardini dopo l'esonero di Maran, vale già una grossa fetta di salvezza.

Nzola e compagni, reduci dalla sconfitta contro l'Inter a ‘San Siro' ma forti di una solidità di squadra che gli ha già permesso di conquistare punti importanti in questa stagione, affronterà i rossoblù che invece non vincono una partita dalla prima giornata di campionato. La sfida tra Spezia e Genoa è andata in scena in sette occasioni nella storia: due vittorie dello Spezia (una ai rigori) e cinque del Genoa e nessun pareggio. La prima risale addirittura al 1922.

Il primo derby in Serie A tra Spezia e Genoa

Nel campionato di Serie C 2005/2006 si giocò una delle partite più emozionanti per le Aquile che si giocavano la vetta della classifica e la promozione in Serie B proprio con il Genoa. Davanti ad uno stadio ‘Picco' quasi tutto esaurito, la squadra di Antonio Soda riuscì ad imporsi dominando completamente la partita con la doppietta di Massimiliano Guidetti.

La sfida di domani sarà invece la prima in Serie A tra le due squadre con i ragazzi di Italiano che sembrano partire con una fiducia maggiore visti i risultati positivi dell'ultimo mese. Gli ospiti arriveranno invece con un nuovo allenatore in panchina e la consapevolezza di dover dare una svolta al proprio campionato in termini di punta data anche la vittoria del Crotone col Parma.