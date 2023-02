Il primo pensiero del bimbo salvato dalle macerie è per il suo idolo: “Icardi, ti voglio bene” Dopo il messaggio del piccolo Kadir, Mauro Icardi è ancora al centro di un nuovo “miracolo” del terremoto turco. Buğra è un bambino estratto vivo dalle macerie dopo 5 giorni e ha rivolto proprio all’argentino il suo primo pensiero.

Un messaggio di speranza e di ottimismo arriva dalla Turchia, con il miracoloso salvataggio di un bambino sepolto vivo dalle macerie di un palazzo crollato per il terremoto. Dopo 5 giorni, il piccolo Buğra è riuscito a rivedere la luce e venire soccorso in tempo, in condizioni tutto sommato soddisfacenti. Abbracci, sorrisi e lacrime di gioia per i soccorritori che hanno subito imbragato in barella il bambino per trasportarlo in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Ma è stato proprio Buğra a regalare il momento più emozionante e commovente: "Ti voglio tanto bene Icardi, sono felice".

Mauro Icardi, così come moltissimi altri giocatori presenti in Turchia sta in queste ore dedicando tutto il proprio tempo ad aiutare in qualsiasi modo la popolazione dilaniata dal terribile sisma che ha provocato oltre 29 mila vittime. Tutti i club di calcio – e non solo – si sono adoperati per creare uno spontaneo e immediato cordone di solidarietà fornendo viveri e beni di prima necessità, mentre si susseguono le storie figlie della tragedia con il numero dei morti che sale di giorno in giorno, intervallati da alcuni racconti di pura speranza. Come nel caso del piccolo Buğra che è stato estratto vivo dopo 130 ore dal crollo del palazzo in cui abitava.

Un piccolo miracolo che spinge i soccorsi ad operare 24 ore su 24 senza mai interrompere le ricerche nella speranza di salvare la maggior parte dei dispersi. Anche il mondo del calcio è stato colpito in maniera diretta con diversi giocatori e allenatori deceduti nel terremoto, altri ancora dati per dispersi, altri ancora salvi per miracolo. Tutti i giocatori hanno dato la propria solidarietà sia concretamente, con invio di fondi e aiutando gli aiuti umanitari, sia moralmente lanciando appelli e provando a dare conforto, utilizzando nel modo migliore la propria popolarità. Come nel caso di Mauro Icardi che da quando veste la maglia del Galatasaray è diventato un vero e proprio idolo tra tutti i tifosi turchi.

Proprio Icardi nei giorni scorsi si era reso protagonista di un altro gesto solidale nei confronti di un giovane tifoso del ‘Gala' estratto dalle macerie, promettendo al piccolo Kadir di incontrarlo per donargli la maglia con il suo nome e il suo autografo. Intanto, il campionato turco che è stato interrotto, procederà verso la conclusione con due squadre che si sono ufficialmente ritirate. Si tratta dell'Hatayspor e del Gaziantep FK, nelle regioni turche maggiormente compite dal terremoto, che hanno preferito concentrare tutte le proprie risorse ad aiutare la popolazione.