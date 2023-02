Icardi fa una promessa al giovane tifoso estratto vivo dalle macerie dopo quasi 4 giorni Kadir è stato tratto in salvo, adesso è in ospedale sotto stretta osservazione dei medici. Lui ce l’ha fatta nonostante la furia del terremoto che ha squassato la Turchia. Ai medici ha espresso un desiderio arrivato al cuore dell’attaccante argentino.

Kadir è il giovane tifoso di Icardi estratto dalle macerie dopo 87 ore

Kadir è rimasto per 87 ore sotto le macerie. Per quasi 4 giorni ha avuto a un palmo da naso i blocchi di cemento che sono crollati per la violenza del sisma che ha avuto come epicentro Kahramanmaraş. Deve essere stato tremendo. Il ragazzo è stato estratto dalle macerie lievemente ferito ma nel complesso in buone condizioni. È riuscito a cavarsela, il destino ha voluto che i soccorsi siano riusciti a trovarlo in tempo.

Il suo nome può essere cancellato dal novero dei dispersi, dei sommersi che non sono stati ancora salvati né di quelli che (forse) non lo saranno mai. Il bilancio delle vittime racconta che oltre ventimila persone non ce l'hanno fatta, morte sul colpo oppure finite sotto la coltre di detriti.

Il post condiviso sui social dall’attaccante argentino, Mauro Icardi.

Kadir adesso è in ospedale sotto stretta osservazione dei medici. Quando uno dei dottori ha visto che portava le mani alle orecchie e le teneva spalancate è rimasto interdetto per qualche attimo. Poi il sorriso e una richiesta speciale del giovane gli hanno scaldato il cuore. Ha fatto una domanda semplice a corredo di quella celebrazione che è un modo per restare umano, attaccato alla vita nonostante tutto.

Il ragazzo ha espresso un desiderio: far sì che fosse riportato a un calciatore in particolare al quale chiedere la maglia autografata. Il giocatore è Mauro Icardi, l'attaccante che il Galatasaray ha preso in prestito dal Paris Saint-Germain e che nel campionato turco sembra aver ritrovato lo smalto dei tempi migliori. C'è voluto poco davvero perché il tam tam facesse arrivare all'orecchio dell'argentino la speranza di Kadir.

L'ex Inter, commosso, ha risposto condividendo un messaggio sui social e s'è detto pronto ad accontentare il suo tifoso appena possibile. A corredo del post pubblicato su Instagram, nel quale si vedono il ragazzo imitarne l'esultanza iconica (palmi aperti accanto alla testa per godersi il boato della folla) e il messaggio in calce: "Piccolo Kadir spero di vederti presto così posso darti la mia maglia e darti un grande abbraccio".

Il testo si completa con le parole che sono state riferite ai vertici del club e allo stesso calciatore: "Kadir è uno dei nostri bambini miracolosi che è stato tirato fuori dalle macerie dopo 87 ore, ed è del Galatasaray.

Il dottor Ahmet Şahin e il mio collega lo hanno esaminato ed è in ottime condizioni. Era un tifoso di Icardi e voleva la sua maglia autografata". Un gesto semplice in un momento durissimo. Si ha bisogno anche di queste piccolissime cose per sentirsi vivi.