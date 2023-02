Il pressing di Rodrygo è assolutamente folle, non si ferma più: i tifosi del Real impazziscono Rodrygo è sembrato avere un motorino dentro di sé e polmoni di capienza infinita quando è partito per un pressing solitario durato una ventina di secondi nel corso del match tra Real Madrid e Real Sociedad. I tifosi lo esaltano: “Questo è qualcosa che non può essere insegnato”.

A cura di Paolo Fiorenza

Non è un momento facile per il Real Madrid, che è precipitato a otto punti di distacco dal Barcellona capolista della Liga dopo la vittoria dei blaugrana ieri in casa del Betis. Stasera gli uomini di Ancelotti proveranno a riportarsi sotto prendendosi i tre punti nel match casalingo contro il derelitto Valencia che si è appena separato da Gattuso: l'obiettivo è invertire un trend negativo che li ha visti perdere e pareggiare rispettivamente con Villarreal e Real Sociedad, con in mezzo il successo sull'Athletic Bilbao.

Nell'ultima partita giocata al Bernabeu sabato scorso contro la Real Sociedad, che è la terza forza del campionato, è arrivato uno zero a zero frustrante per le ambizioni merengues: il Real non ha giocato male e le occasioni le ha avute, ma la difesa basca ha resistito. Ancelotti ha schierato dal 1′ in attacco le due frecce brasiliane Vinicius e Rodrygo assieme al bomber Benzema, un tridente tenuto in campo per l'intero match. Il 22enne Rodrygo, preferito nella circostanza ad Asensio, si è dato parecchio da fare (due tiri e due occasioni create), ma nel dopo partita è diventato fenomeno di culto per qualcos'altro che è accaduto nel corso del match.

Rodrygo accerchiato dai giocatori della Real Sociedad

L'episodio è accaduto ad una ventina di minuti dal termine della gara, quando il brasiliano ex Santos ha perso il pallone sulla trequarti offensiva sbagliando un appoggio, ma a quel punto ha provato a riprendersi il pallone andando sull'avversario che se lo era preso. E poi si è fiondato su un altro, e su un altro ancora, fino ad asfissiarne ossessivamente sei, incluso il portiere. Un pressing solitario durato circa venti secondi, nel corso del quale Rodrygo ha mostrato di avere polmoni di capienza infinita, muovendosi quasi come se avesse un motorino dentro di sé.

Alla fine il brasiliano è riuscito a riprendersi l'oggetto del desiderio, dando prova davvero di una dedizione alla causa eccezionale, che gli ha attirato gli applausi dei tifosi del Real. "Questo è qualcosa che non può essere insegnato", hanno scritto, sottolineando come la voglia di vincere ad ogni costo sia una dote innata in chi vuole stagliarsi al di sopra della media. Rodrygo quest'anno ha messo a segno 9 gol e 6 assist in 28 presenze, un elemento imprescindibile nel progetto di Ancelotti.