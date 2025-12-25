Il presidente del Fenerbahce arrestato in un’indagine per droga: fermato dal test del capello

Il presidente del Fenerbahce è stato arrestato poche ore prima del Natale a Istanbul nell'ambito di un'indagine antidroga che ha coinvolto tanti personaggi rilevanti in Turchia: Sadettin Saran è stato incastrato dal test del capello che ha rilevato la presenza di sostanze stupefacenti, anche se ha respinto tutte le accuse a suo carico.

Secondo quanto riportato da Trt sarebbe indagato assieme ad alcuni giornalisti, cantanti, attori e personalità dello spettacolo per reati che vanno dalla produzione e dal traffico di droga al favoreggiamento della prostituzione. Il Fenerbahce in una nota ufficiale ha mostrato sostegno al suo presidente, alla guida del club soltanto da settembre, augurandogli di tornare presto a lavorare nel suo progetto sportivo.

Scandalo per il presidente del Fenerbahce

Saran è diventato presidente della squadra turca a settembre, quando il club è stato coinvolto nello scandalo scommesse attraversando delle settimane molto difficili. Adesso però per lui si aprirà un nuovo processo: è stato arrestato dalle autorità turche dopo che i test forensi hanno rilevato la presenza di sostanze stupefacenti nei suoi campioni di capelli. Il numero uno del Fenerbahce è stato coinvolto in un'indagine sulla droga che ha toccato molti volti noti dello spettacolo, della musica e del web accusati di produzione e traffico di droga.

Molti degli indagati sono stati sottoposti al test del capello e del sangue per verificare l'uso di droghe e tra questi Saran è risultato positivo. Il club ha rilasciato una dichiarazione in sostegno del presidente che ha assicurato di non aver mai fatto uso di sostanze stupefacenti: "Abbiamo piena fiducia che il nostro presidente supererà questo processo con lo stesso buon senso e la stessa forza d'animo che ha sempre dimostrato". Il proseguiranno non è nuovo a queste vicende: nel 2022 l'ex presidente Aziz Yildirim ha scontato più di un anno di carcere perché accusato di aver truccato le partite prima di essere assolto.