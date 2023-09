Il presentatore dei sorteggi Champions insultato dai tifosi del Milan: “Smettetela, vi sbagliate” Pedro Pinto è il presentatore dei sorteggi dei gironi di Champions League. Da qualche ora è stato sommerso da messaggi d’insulti su Instagram da parte di alcuni tifosi del Milan che l’hanno confuso con l’intermediario dell’affare Taremi che in realtà si chiama Pedro Pinho.

A cura di Fabrizio Rinelli

"Quanti soldi vuoi per Taremi?". Messaggi simili a questi sono stati recapitati in queste ore sull'account Instagram di Pedro Pinto, noto conduttore televisivo e giornalista che da anni presenta gli eventi Uefa come i sorteggi dei gironi e le varie sfide tra ottavi e quarti di finale. In privato il presentatore che ieri abbiamo visto sul palco di Montecarlo si è ritrovata tantissimi insulti da parte di tifosi del Milan che hanno pensato bene di contattarlo poiché convinti che fosse lui l'intermediario coinvolto nell'affare Taremi dal Porto ai rossoneri.

In realtà colui il quale avrebbe bloccato il passaggio dell'attaccante iraniano in rossonero a fronte di una richiesta superiore di commissioni quando sembrava ormai tutto fatto, si chiama Pedro Pinho, avvocato vicino al presidente del Porto, Pinto Da Costa. Una consonante che ha mandato in tilt l'account ufficiale del giornalista portoghese il quale ai microfoni di Sportitalia, nel corso di un'intervista, ha voluto approfittare delle rete italiana per fare un appello a tutto il popolo milanista.

"Posso fare un appello" chiede Pinto al giornalista di Sportitalia che per l'occasione si presta anche al ruolo di interprete. In sintesi, Pinto dice di essere finito in un disguido tremendo trovandosi coinvolto nel bel mezzo della trattativa che sta vedendo l'acquisto del Milan di Taremi dal Porto. Pinto fa capire in maniera chiara che in realtà l'intermediario che starebbe bloccando l'affare – di fatto poi saltato definitivamente la scorsa notte – non è altro che Pedro Pinho. Curioso come i tifosi del Milan si siano riversati sull'account del portoghese per sfogare tutta la loro frustrazione. "Mi hanno scritto migliaia di messaggi – dice – tipo ‘quanti soldi di commissioni vuoi'?".

Pinto ha dunque sfruttato il canale televisivo italiano nazionale per spiegare ai tifosi del Milan di aver sbagliato persona. C'è da dire che il disguido nasce anche dal fatto che sia il nome che il cognome delle due persone sia molto simile e forse alcuni sostenitori del Milan hanno facilmente fatto confusione. Sta di fatto che Taremi comunque non vestirà la maglia del Milan per la prossima stagione proprio a fronte delle complicazioni dovute a una pretesa di commissioni molto più alte di quelle concordate da parte di alcuni intermediari entrati nell'affare. Uno di questi è Pedro Pinho, e non Pedro Pinto…