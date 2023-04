Il portiere fa due papere clamorose e l’allenatore lo sostituisce subito: accade in Perugia-Reggina Stefano Gori ha commesso due gravi errori durante la partita di Serie B tra Perugia e Reggina, dopo la seconda papera il tecnico Castori ha deciso di sostituirlo con il vice Furlan.

A cura di Alessio Morra

Una serata storta può capitare a tutti. Nell'arco di una carriera ogni calciatore può vivere 90 minuti totalmente da cancellare. Purtroppo quando la partita da cancellare la disputa un portiere il problema è enorme. Perché se sbaglia il portiere l'errore si nota. Allo Stadio Renato Curi in occasione di Perugia-Reggina la serata da dimenticare l'ha vissuta Stefano Gori, che dopo aver commesso due errori clamorosi è stato subito sostituito dal tecnico Castori.

Perugia e Reggina dovevano recuperare il match che non si era disputato a causa del terremoto che aveva colpito l'Umbria, poche settimane fa. L'incontro non si era disputato perché bisogna verificare l'agibilità dello Stadio Curi. Due squadre a caccia di punti. I padroni di casa sono in piena lotta per non retrocedere, i calabresi dopo un grande girone d'andata erano reduci da quattro sconfitte di file e da otto ko nelle ultime nove partite.

Il Perugia passa al 24′ con un gol di Di Serio, ma a cavallo dell'intervallo la Reggina ribalta il risultato e lo fa ‘grazie' a due clamorosi errori del portiere Stefano Gori. Al 38′ Hernani calcia una punizione dalla distanza, Gori ci prova, ma riesce a toccare appena il pallone, che finisce in rete nonostante fosse indirizzato proprio sul suo palo. Ma ben più clamoroso è l'errore al 47′. Di Chiara calcia una punizione da una posizione laterale, Gori abbranca il pallone, ma calcola male tutto. E di fatto lo porta con sé in porta, facendo un passo all'indietro. I calciatori di Inzaghi protestano, dicono all'arbitro che il portiere si è trascinato il pallone in porta. Hanno ragione. Il VAR conferma, è gol.

Gori è totalmente incredulo, è frastornato. Dopo qualche minuto il tecnico Castori decide di fare un cambio. Toglie proprio Gori che rabbuiato e soprattutto amareggiato lascia il campo. Al suo posto Jacopo Furlan, il secondo portiere del Perugia che nel finale comunque incassa il gol del definitivo 3-1. La Reggina interrompe la striscia negativa e torna in zona playoff, il Perugia resta invischiato in zona playout. Gori dovrà essere bravo a cancellare una serata storta.