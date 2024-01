Il portiere della Real Sociedad espulso per una clamorosa “parata” fuori area: scelta disastrosa Remiro, portiere della Real Sociedad, dopo aver sbagliato un’uscita ha deciso di immolarsi pur di negare il gol all’Alaves guadagnando il cartellino rosso. Tutto è accaduto però con due terzi della partita ancora da giocare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Alejandro Remiro Gargallo è stato il protagonista di uno degli episodi più curiosi dell'ultima giornata del campionato spagnolo. La cornice è stata quella della partita tra la Real Sociedad, formazione in cui milita il portiere classe 1995, e l'Alaves valida per il posticipo del lunedì. L'estremo difensore ha commesso un'eclatante errore di valutazione che gli è costato il cartellino rosso diretto che ha complicato e non poco i piani dei suoi.

La Real Sociedad infatti è stata costretta a giocare per circa 60 minuti in inferiorità numerica a causa dell'allontanamento dal campo del suo numero uno. La situazione della discordia si è concretizzata al 36°, quando l'Alaves è riuscito ad imbastire una rapida azione di ripartenza. Il lancio lungo si è trasformato in una succulenta chance per l'attaccante che si è trovato di fronte Remiro. Quest'ultimo ha letto prima l'azione avversaria, ma non benissimo: la sua uscita per anticipare tutti e colpire il pallone, fuori dalla propria area, è stata disastrosa.

Tempi e rimbalzo del pallone calcolati male da parte del portiere che è stato quasi superato dalla sfera. A quel punto ecco che Remiro ha optato per un intervento scellerato, parando la sfera con la mano ampiamente fuori dalla sua area. Una scelta a dir poco discutibile quella del giocatore della Real Sociedad: ha preferito istintivamente di negare un gol all'Alaves, consapevole che avrebbe potuto lasciare i suoi compagni in 10 come poi è avvenuto. Considerando però che tutto si è verificato dopo solo mezz'ora di gioco, forse sarebbe stato meglio farsi superare dalla sfera e magari concedere il vantaggio agli avversari, ma non mettere la Real in una situazione di handicap numerico. Ci sarebbe stato infatti tutto il tempo di recuperare.

Il referto dell'arbitro sull'episodio, divulgato dalla stampa spagnola parla chiaro: "Al 36° minuto, il giocatore (1) Alejandro Remiro Gargallo è stato espulso per il seguente motivo: per aver giocato la palla con la mano fuori dall'area di rigore, evitando una chiara occasione da rete per la squadra avversaria". Anche l'allenatore della Real, Imanol Alguacil è rimasto a dir poco sorpreso dal comportamento del suo portiere: "Sono incidenti, perché è normale per Álex, un portiere che trasmette molta sicurezza, commetta quegli errori".

Fortunatamente per il portiere comunque la Real Sociedad è riuscita a portare a casa un punto, grazie ad un gol in pieno recupero di Zubimendi. Sicuramente Remiro ha tirato un bel sospiro di sollievo.