Il Pisa di Pippo Inzaghi torna in Serie A dopo 34 anni: il ko dello Spezia decisivo per la promozione

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Pisa è la seconda squadra dopo il Sassuolo ad essere certa di giocare il campionato di Serie A stagione 2025/2026. La squadra di Pippo Inzaghi blinda il secondo posto nonostante la sconfitta in casa del Bari. Un ko indolore per i toscani dato che anche lo Spezia ha perso in casa della Reggiana. In questo modo arriva la promozione aritmetica in massima serie per il Pisa che mancava in questa categoria da ben 34 anni. Un successo meritatissimo per gli uomini di Superpippo che centra la sua seconda promozione in carriera dalla Serie B alla Serie A.

Dopo la promozione col Venezia dalla C alla B nel 2016/17 e quella con il Benevento dalla B alla A nel 2019/20 Inzaghi a Pisa ha ricostruito una squadra da zero riscattando le esperienze non proprio positive vissute con Salernitana e Brescia. Il Pisa aveva sfiorato la Serie A già nel 2022 perdendo la finale playoff contro il Monza di Berlusconi. Ironia della sorte, tre anni dopo quella serata, nella stessa giornata, il Pisa torna in Serie A matematicamente e il Monza sempre aritmeticamente retrocede in Serie B complice la sconfitta per 4-0 in casa contro l'Atalanta.

Un successo meritatissimo per questo Pisa che attualmente ha il terzo miglior attacco del campionato, seconda miglior difesa, 22 vittorie in stagione, 63 punti in 31 giornate superando anche il record storico di 59 stabilito nel 2008. La promozione in Serie A sarebbe potuta arrivare anche la scorsa giornata ma nonostante il successo del Pisa anche lo Spezia era riuscito a superare la Salernitana per poi crollare pochi giorni dopo contro la Reggiana. In questo modo i toscani hanno la promozione in Serie A in tasca e i liguri sono certi del terzo posto playoff.

Il Pisa va in Serie A e il Pisa retrocede in Serie C

Contestualmente alla promozione diretta del Pisa in Serie A, la serie cadetta fa registrare anche un altro risultato, ovvero la retrocessione diretta del Cosenza in Serie C. I calabresi perdono 2-1 fuori casa sul campo del Sudtirol che di conseguenza conquista altri punti fondamentali per una salvezza sempre più vicina. Il Pisa invece, insieme al Sassuolo, attende quale sarà la prossima squadra a salire in A e completare il quadro che sarà chiaro solo dopo la disputa dei playoff.