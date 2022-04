Il piccolo tifoso non fa niente di male, ma Calleri ha uno scatto d’ira: scena pessima Un brutto gesto quello di Jonathan Calleri che ha fatto molto discutere in Brasile. A farne le conseguenze un ragazzino che non stava facendo niente di male.

Le sconfitte sono sempre difficili da digerire, soprattutto quando già si pregustava un successo e ci si ritrova invece a fare i conti con clamorose rimonte. Un esempio di quanto sia difficile cercare di mettere da parte la frustrazione arriva dal Brasile, e ha come protagonista Jonathan Calleri. L'attaccante argentino del San Paolo, deluso e arrabbiato per il ko nella finale del Campionato Paulista contro il Palmeiras si è scagliato contro un ragazzino. La colpa di quest'ultimo? Un video registrato con il cellulare, che ha fatto una brutta fine.

Il San Paolo dopo la vittoria per 3-1 dell'andata sembrava avere tutte le carte in regola per poter gestire il vantaggio nel match di ritorno. E invece il Palmeiras davanti ai propri tifosi, si è imposto con un perentorio 4-0 ribaltando tutto e regalandosi dunque il titolo. Delusione enorme per gli ospiti che hanno lasciato il campo a testa bassa. Grande amarezza per Calleri tornato al San Paolo dopo un lungo peregrinare anche in Europa, con le maglie di West Ham, Las Palmas, Alaves, Espanyol e Osasuna. Ecco allora il brutto episodio avvenuto proprio nella pancia dello stadio, al momento della partenza del San Paolo, pronto a salire sull'autobus.

Un bambino, con indosso la maglia del Palmeiras, dietro un angolo, stava registrando con il cellulare l'arrivo della formazione ospite. Nessuno sfottò o provocazione da parte di questo giovanissimo tifoso biancoverde, ma solo grande curiosità per la possibilità di vedere da vicino i calciatori. Calleri però accortosi del tutto ha reagito in malo modo e con una sbracciata ha fatto cadere lo smartphone che per poco non è stato pestato dai suoi compagni. Il bambino è rimasto molto deluso, con la sua espressione allibita e sorpresa.

Pioggia di critiche per Calleri dopo che il video ha iniziato a circolare sui social. Una situazione che ha spinto il bomber a fare un passo indietro scusandosi, con il ragazzo. Questo il messaggio pubblicato nelle sue stories di Instagram: "Per quanto accaduto fuori dallo stadio, vorrei porgere le mie sincere scuse al ragazzo. È stato un momento di "testa calda" che non sarebbe dovuto accadere. Mi rendo disponibile a pagare i danni causati al cellulare”.