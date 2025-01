video suggerito

Il piano della Roma per arrivare a Frattesi: l'Inter non lo cederà prima della partita con il Monaco Frattesi vuole la Roma, ma c'è un nodo legato alle liste Uefa: l'Inter non potrà sostituirlo fino alla fine della fase campionato ed è costretta ad aspettare.

A cura di Ada Cotugno

Davide Frattesi potrebbe essere l'ultimo colpo di mercato della Roma nel mese di gennaio. La strada che porta verso il centrocampista dell'Inter è intricata, ma sembra tutto apparecchiato per il grande trasferimento nella capitale. Il giocatore non è riuscito a entrare nelle rotazioni dell'Inter neanche nell'ultimo periodo, con tanti problemi a centrocampo che gli avrebbero potuto concedere più spazio, e per questo sembra intenzionato a cercare la fortuna in una nuova squadra.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport c'è una tempistica idealmente fissata dall'Inter che acconsentirebbe alla cessione, ma soltanto secondo le sue modalità. Il centrocampista non partirebbe prima dell'ultima partita della fase a gironi della Champions League, per un problema numerico relativo alle liste che non permetterebbe ai nerazzurri di sostituirlo in questa fase della competizione.

Il piano della Roma per Frattesi

Le tempistiche quindi sono state stabilite e in effetti anche per i giallorossi conviene aspettare tutto il tempo disponibile. L'Inter chiede 40 milioni di euro per Frattesi, una cifra importante che per essere pareggiata richiede almeno una cessione. La Roma potrebbe salutare uno fra Cristante e Pellegrini che consentirebbero alla società di mettere da parte quanto basta per investire su un nuovo centrocampista.

Da parte sua il nerazzurro accetterebbe di buon grado un ritorno nella capitale, la squadra dove ha mosso i primi passi nel mondo del calcio, e sarebbe contento di approdare in una realtà che gli consentirebbe di giocare di più. Ma il nodo è legato anche alle liste Uefa: cedendolo ora l'Inter non potrebbe rimpiazzarlo per le ultime due partite della Champions League, in programma contro Sparta Praga e Monaco, mentre invece dagli ottavi di finale in poi ci sarebbe via libera per formare nuove liste e avere così a disposizione un giocatore in più.