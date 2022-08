Il peggior incubo di Neuer diventa realtà, è lui la nota stonata nell’apoteosi del nuovo Bayern Nel 6-1 rifilato dal Bayern all’Eintracht all’esordio in Bundesliga, c’è una nota stonata: l’incredibile errore di Neuer, che ha scatenato i tifosi di casa.

A cura di Marco Beltrami

Quella tra Eintracht Francoforte e Bayern Monaco era una partita che aveva numerosi spunti d’interesse. Dalla curiosità per la squadra di Nagelsmann orfana ormai di Lewandowski, alla posizione di Kostic che sembra destinato alla Juventus e ha salutato i suoi tifosi. In campo non c’è stata praticamente partita con i campioni di Germania che si sono imposti 6-1, in un match chiuso già nel primo tempo (0-5). Una partenza con il botto dunque per i bavaresi, che hanno già voluto lanciare un segnale forte alle dirette concorrenti. Tutto rose e fiori? Non proprio, visto che c’è stato chi ha vissuto comunque una serata difficile. Si tratta di Manuel Neuer, protagonista di un errore non da lui.

L’estremo difensore del Bayern non ha corso particolari rischi nel corso del match, e questo probabilmente gli ha giocato un brutto scherzo. Neuer che ha rivoluzionato il ruolo “classico” del portiere, grazie alla sua abilità nel partecipare alla costruzione dell’azione, uscendo spesso e volentieri dalla sua area di rigore per impostare da libero, nella ripresa della sfida con l’Eintracht si è concesso qualche licenza. Con il risultato acquisito infatti il Bayern ha alzato il piede dall’acceleratore, cercando anche di amministrare di più il pallone.

Le cose però non sono andate benissimo per l’estremo difensore, al 64° in occasione di un tentativo di ripartenza della squadra di Francoforte. Neuer ultimo baluardo dei suoi e fuori dalla sua area, ha ricevuto un retropassaggio di Hernandez non troppo semplice. Dopo aver provato a controllare la sfera, con un tocco ha cercato di liberarsi e dribblare l’accorrente Kolo Muani. La pressione dell’avversario però ha giocato un brutto scherzo a Neuer che ha perso palla, regalando a Muani la possibilità di segnare a porta vuota.

Neuer è rimasto quasi pietrificato dal suo errore, così come i compagni di squadra, sorpresi da una situazione inusuale alla luce dell’abilità del nazionale tedesco punito in quest'occasione da un eccesso di sicurezza. Fortunatamente la papera si è rivelata indolore ai fini del risultato, anche se Neuer ha dovuto fare i conti anche con i cori dei tifosi di casa che non aspettavano altro per prendersi beffe di lui. Infatti ecco che dagli spalti dell'impianto si è alzato un emblematico "Neuer in panchina". Un riferimento e una canzone pro Kevin Trapp, l'estremo difensore dell'Eintracht in ottica nazionale. Un vecchio coro, tornato d'attualità. Insomma, una serata difficile per Manuel che ha visto concretizzarsi il suo peggior incubo, nonostante un Bayern esplosivo.