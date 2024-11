video suggerito

Il peggior calcio d’inizio della storia in Europa League: loro battono, gli altri si abbracciano Lo schema del calcio d’inizio del Midtjylland nel match di Europa League contro la Steaua Bucarest è il peggiore mai visto: dopo 7 secondi segnano gli altri… Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

Il calcio d'inizio del secondo tempo del match di Europa League tra Steaua Bucarets e Midtjylland – che si è giocato giovedì sera – è stato qualcosa di mai visto nella storia del calcio: ci sono voluti appena 7 secondi perché la ripresa del gioco da parte della squadra danese si trasformasse nel gol del 2-0 per i padroni di casa, risultato con cui poi si è conclusa la partita. Un disastro davvero mai visto a questi livelli, che peraltro è avvenuto su uno schema, ad aggiungere del grottesco alla vicenda, oltre che avvilimento per l'allenatore Thomas Thomasberg.

Lo schema del calcio d'inizio del Midtjylland è agghiacciante: segnano gli altri

Il Midtjylland è primo in classifica nel campionato danese, ma è reduce da una pesantissima sconfitta in casa domenica scorsa col Brondby. Un 5-1 che evidentemente ha lasciato scorie, visto che qualche giorno dopo è andata male anche in Europa League, dove peraltro la squadra danese aveva iniziato bene il girone, con due vittorie e un pareggio nelle prime tre partite, un parziale che la metteva tra le favorite per la qualificazione diretta agli ottavi di finale. Ma in Romania il match si è messo subito in salita, dopo che Florin Tanase ha messo a segno il gol dell'1-0 al quarto d'ora del primo tempo.

Ma il peggio doveva ancora venire, con l'agghiacciante schema con cui il Midtjylland ha dato inizio al secondo tempo. Le immagini sono impietose: quasi tutti i calciatori della formazione ospite si sono piazzati lungo la linea di metà campo, scattando poi in avanti appena il pallone è stato messo in gioco con un retropassaggio verso il portiere Elias Olafsson. Il 24enne nazionale islandese – avanzato sulla propria trequarti – ha dato seguito alla schema concertato, eseguendo un lancio lungo verso i compagni che si erano fiondati in profondità. O almeno ha provato a farlo, visto che il suo calcio ha trovato il rimpallo sulla gamba di Daniel Bîrligea, che si era lanciato in pressing su di lui.

Il Midtjylland perde terreno nel girone di Europa League, ma è ancora messo bene

Il pallone è rimbalzato all'indietro verso la porta del Midtjylland ed è stato un gioco da ragazzi per lo stesso Bîrligea spingerlo nella porta vuota, facendo esplodere gli spettatori increduli dell'Arena Nationala di Bucarest. Il colpo è stato durissimo per i danesi, che non sono riusciti a riaprire la partita e hanno finito per perdere 2-0. È stata la prima sconfitta nel girone di Europa League per il Midtjylland, che è sceso al nono posto in classifica, appena fuori dalle prime otto squadre che vanno agli ottavi (la Lazio è prima a punteggio pieno). Due punti più su, a quota 9, c'è proprio la Steaua Bucarest, che grazie ai tre punti è ora settimo assieme al Tottenham.