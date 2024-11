video suggerito

La Lazio vola nel segno di Pedro: gol al 92′ per battere il Porto e primato solitario in Europa League Pedro al 92′ regala il gol vittoria alla Lazio contro il Porto. Lo spagnolo decisivo per la squadra di Baroni che vola nella seconda competizione europea. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La Lazio conquista una preziosa vittoria in Europa League contro il Porto. 2-1 per la squadra di Baroni nella quarta giornata della seconda competizione europea, grazie ad un gol al 92′ di un eccezionale e sempreverde Pedro. Una rete pesantissima in un match che sembrava destinato a chiudersi in pareggio dopo il botta e risposta tra Romagnoli e Eustaquio. Sorride la formazione capitolina che sta letteralmente volando in classifica.

La Lazio sblocca il risultato con Romagnoli

Lazio partita fortissima e in gol con un bel tiro a giro di Castellanos, annullato però per una sua posizione irregolare. Match divertente con il Porto che dopo un tentativo di Vecino, è andato vicinissimo al vantaggio con Vieria che ha colpito una clamorosa traversa interna. La formazione ospite sembrava poter chiudere meglio la prima frazione di quella di Baroni, e invece ecco la doccia fredda del gol di Romagnoli. Colpo di testa del difensore sugli sviluppi di un corner e Lazio avanti 1-0.

Pedro fa esplodere l'Olimpico e mette al tappeto il Porto

Meglio i lusitani nel secondo tempo, e non è stato un caso l'arrivo del pareggio. Molto bravo Galeno che dalla sinistra ha servito alla perfezione Eustaquio che è arrivato a rimorchio e con un bel rasoterra non ha lasciato scampo all'estremo difensore della Lazio per l'1-1. I rimpianti dei capitolini sono stati tutti per una chance ravvicinata per Vecino che non è riuscito a pescare il gol del 2-1. Gol del 2-1 che è arrivato invece al 92′ quando il solito Pedro si è reso protagonista di un inserimento eccezionale che ha fatto esplodere letteralmente l'Olimpico.

La classifica della Lazio in Europa League

Con questo successo, il quarto in altrettante partite, la Lazio vola a quota 12 a punteggio pieno. Primo posto solitario per i capitolini in Europa League a dimostrazione del proprio valore assoluto.