Il patto dei calciatori dell'Inghilterra agli Europei: pronti a disattivare i profili social I calciatori dell'Inghilterra potrebbero decidere di disattivare i propri profili social durante gli Europei per evitare di leggere gli insulti degli hater. Una decisione presa anche dopo quanto accaduto a EURO 2021 e ai Mondiali in Qatar.

A cura di Fabrizio Rinelli

L'Inghilterra è pronta a riscattare la cocente sconfitta di Wembley agli Europei 2021 contro l'Italia ai rigori. Per questo motivo il Ct Southgate sta chiedendo massima concentrazione alla squadra affinché possa giocarsi l'appuntamento in Germania nella maniera più serena possibile. Viste le tante pressioni sulla Nazionale dei Tre Leoni, considerata chiaramente sempre tra le favorite, questa volta ancora di più, non si è voluto lasciare nulla al caso. Neanche il più piccolo dettaglio. Ecco perché sarebbe arrivata la decisione di non utilizzare i social.

L'Inghilterra durante gli allenamenti in Germania.

Cosa è successo e perché l'Inghilterra disattiverà i social durante gli Europei

Secondo il Dailymail questa azione sarebbe stata necessaria per evitare distrazioni durante il torneo a causa del continuo problema degli insulti online diretti ai calciatori. La Federcalcio non ha fornito alla squadra indicazioni ufficiali su come gestire i propri account social durante la permanenza in Germania, ma alcuni giocatori hanno già deciso di disattivare momentaneamente le proprie pagine social durante gli Europei. Southgate ha dato la possibilità ai suoi giocatori di fare liberamente la proprie scelte ma limiterà alla sua squadra l'utilizzo dei social.

Proprio dopo la sconfitta contro l'Italia nell'ultima finale degli Europei a Wembley e soprattutto a seguito dell'eliminazione dai Mondiali in Qatar l'anno successivo, la Federazione ha capito che andava fatto qualcosa. In quelle occasioni è infatti emerso che ai giocatori inglesi sono stati inviati 1.546 tweet offensivi durante la fase a gironi della Coppa del Mondo. Harry Kane e Declan Rice sono stati gli unici tra i giocatori dell'Inghilterra a sfuggire agli insulti social disattivando i propri account durante entrambi i tornei.

Le misure preventive dell'Inghilterra contro gli insulti razziali

Facile immaginare che i due possano rifarlo ancora ma questa volta accompagnati da tutto il resto della squadra. A maggio, la polizia pare abbia assicurato ai giocatori inglesi che ci sarebbero state misure nei confronti delle persone che inviavano messaggi offensivi a livello razziale durante Euro 2024. Basti pensare ai casi di Marcus Rashford, Jadon Sancho e Bukayo Saka che sono stati tutti presi di mira con messaggi offensivi a livello razziale dopo aver sbagliato i rigori durante la finale contro l'Italia agli Europei 2021.