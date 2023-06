Il passato di stupratore segue ovunque David Goodwillie: il nuovo club lo licenzia dopo poche ore A 34 anni David Goodwillie non ha più né presente né futuro, almeno nel mondo del calcio. L’ex attaccante della nazionale scozzese e bomber implacabile è inseguito ovunque dalla condanna per stupro di qualche anno fa.

A cura di Paolo Fiorenza

A 34 anni David Goodwillie non ha più né presente né futuro, almeno nel mondo del calcio: lui che è stato qualcuno, ex attaccante della nazionale scozzese, prolifico bomber con le maglie di Dundee, Aberdeen, Blackburn e soprattutto Clyde (ben 95 gol segnati in 151 partite), adesso si ritrova emarginato perché ovunque vada si porta con sé il suo passato. Non qualcosa di cui andare fiero, una bruttissima storia di stupro, per la quale è stato condannato sei anni fa.

Nel 2017 Goodwillie fu dichiarato colpevole in una causa civile e condannato a pagare 100mila sterline di danni (113mila euro) per aver violentato una donna in un appartamento sei anni prima. Nessun procedimento penale fu avviato contro di lui, ma la macchia di essere riconosciuto come stupratore in un tribunale è rimasta impressa sulla sua vita e sulla sua carriera. L'anno scorso le proteste dei tifosi, degli sponsor e perfino del primo ministro scozzese Nicola Sturgeon avevano costretto il Raith Rovers a dargli il benservito poche ore dopo averlo messo sotto contratto.

Una vicenda ripetutasi pari pari nel febbraio di quest'anno dopo che Goodwillie aveva giocato una sola partita col Radcliffe Football Club. Il club non ne aveva annunciato l'arrivo in squadra, in un tentativo di mantenere la sordina sul suo nome, ma anche in questo caso appena i tifosi hanno capito chi era quel nuovo attaccante così forte (si era presentato con una tripletta), è partita una campagna per farlo licenziare, cosa avvenuta anche stavolta dopo poche ore, con tanto di scuse del club.

David Goodwillie ha vestito la maglia della Scozia per tre volte, mettendo a segno una rete

Avendo capito che in Gran Bretagna per lui era terra bruciata, il giocatore ha provato allora a spuntare un contratto dall'altra parte del mondo, in Australia. La squadra semiprofessionistica del Sorrento Football Club – che ha sede a nord di Perth – ha comunicato l'arrivo di Goodwillie insieme a un paio di altri acquisti. L'annuncio è stato accompagnato dagli elogi per il nuovo calciatore: "Con David otteniamo un giocatore con qualità ed esperienza. Ha giocato nei migliori campionati in Inghilterra e Scozia, rappresentando anche la Scozia a livello internazionale, quindi è un grande innesto per il club".

L’annuncio poi cancellato dell’arrivo di Goodwillie al Sorrento FC in Australia

Tuttavia, nel giro di poche ore, questo post è stato cancellato e il contratto di Goodwillie è stato risolto con effetto immediato. Un nuovo comunicato ha spiegato cosa fosse successo, ovvero esattamente quello che era accaduto in passato agli altri club che avevano provato a tesserare il giocatore: "Il Sorrento Football Club ha rescisso il contratto con David Goodwillie. David doveva arrivare a Perth entro la prossima settimana per iniziare a giocare con il club per il resto della stagione. Il club ha informato David della sua decisione e si scusa con chiunque nel nostro calcio e nella nostra più ampia comunità possa essere stato offeso da questo acquisto".

A questo punto è probabile che la carriera del 34enne attaccante sia arrivata al termine: difficile con questi ultimi precedenti che altrove la reazione di tifosi e opinione pubblica sia diversa. Quella condanna per stupro di sei anni fa continua a presentargli un conto ben più pesante delle 100mila sterline versate alla vittima.