C'è grande caos sotto il cielo della Serie A in merito alle liste dei calciatori presentati prima dell'inizio della stagione 2020/2021. Dopo la gara persa a tavolino dalla Roma contro il Verona per aver inserito Amadou Diawara nella lista under 22, nonostante avesse compiuto 23 anni lo scorso 17 luglio, ecco che ora emerge anche la situazione del Parma sulla posizione di Jasmin Kurtic. Il club ducale ha pubblicato un comunicato in merito alla squalifica del calciatore sloveno, che non è stato inserito nella lista per la gara col Napoli, ma esige un chiarimento sulle norme che regolano squalifiche e liste: la società gialloblù teme che non avendolo messo in lista non abbia scontato la squalifica che aveva rimediato lo scorso anno con il Lecce:

Il Parma Calcio 1913 richiede (dopo averlo fatto privatamente), un chiarimento ufficiale e vincolante alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e al Giudice Sportivo della Lega di Serie A circa le norme relative alle squalifiche e alle liste (che ricordiamo sono provvisorie fino al 6 ottobre, e quindi fino a quella data modificabili prima di ogni gara). Dopo un accurato controllo per eccesso di zelo, abbiamo riscontrato che non esiste, infatti, una norma all’interno del C.U, 83/A del 20/11/2014, nelle N.O.I.F. e nel Codice di Giustizia Sportiva che spieghi in maniera chiara se un giocatore squalificato sconti la propria sanzione a seconda del suo inserimento o meno in lista. Allo stesso tempo il Parma Calcio, che non ha mai ricevuto alcuna comunicazione precisa in tal senso ma è venuto successivamente a conoscenza di un mero parere consultivo inviato alle sole Società partecipanti al Campionato di Serie A del 2015/2016 (e quindi non al Parma che militava in Serie D), non può permettersi alcun tipo di rischio.

Come già anticipato, Kurtic aveva accumulato cinque cartellini gialli, che si tramutano in una squalifica per una giornata, e non è stato inserito in lista per la prima giornata ma le regole al momento non chiarificano la situazione e hanno costretto il Parma a scrivere una nota per chiedere chiarimenti i vertici del calcio italiano: