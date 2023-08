Il papà compie 60 anni, lui si gioca il 6-0 della sua squadra e vince: gli era già successo Curiosa scommessa da parte di un tifoso dello Swindon Town che ha sfruttato il compleanno del papà in modo molto particolare.

A cura di Marco Beltrami

Come celebrare il compleanno di un genitore appassionato di calcio? Puntando sul numero dei suoi anni con una curiosa scommessa. È quello che ha fatto un tifoso britannico che ha deciso di condividere la sua particolare storia sui social, documentando due vincite importanti legate ad una giocata molto particolare.

Il ragazzo in questione si chiama Chris Maisey ed è un grande appassionato di calcio, nonché tifoso dello Swindon Town, club che milita inFootball League Two, quarta divisione del campionato inglese di calcio. Su X, ovvero quello che era il vecchio Twitter, questo utente ha deciso di raccontare la sua vincita particolare. In occasione di un traguardo importante, Chris e suo padre hanno deciso di piazzare una scommessa particolare.

10 anni fa per i 50 anni del genitore, i Maisey hanno puntato sul 5-0 (ovvero i numeri dell'età del papà) dello Swindon. E in quell'occasione ecco che i "The Robins" s'imposero proprio 5-0 sul Crewe Alexandra permettendo ai fortunati scommettitori di incassare 1000 sterline (poco meno di 1200 euro). E pensare che in quella partita lo Swindon sbagliò un rigore nel recupero che avrebbe potuto far saltare il banco.

Ma non è finita qui, anzi. Chris Maisey infatti ha mostrato che per il 60° compleanno del papà il copione si è ripetuto. I due hanno puntato questa volta sul 6-0 dello Swindon che incredibilmente ha vinto proprio 6-0 contro il Crawley Town con l'ultima rete arrivata addirittura al 99′. Questa volta le sterline puntate sono state 40, per una vittoria di ben 4000.

Ora bisogna aspettare tra 10 anni per puntare magari sul 7-0 dello Swindon. Nel frattempo però un utente in risposta alla storia di Chris ha evidenziato un altro aspetto curioso. 20 anni fa, quando Maisey senior compì 40 anni, la squadra vinse proprio 4-0 per un'altra incredibile coincidenza. In quell'occasione però questa coppia di giocatori non pensò di tentare le fortuna.