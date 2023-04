Il nuovo Liberato canta con la maschera ma ha dato troppi indizi: riconosciuto un calciatore Il rapper Dide ha rilasciato un nuovo singolo, ma la sua identità resta segreta. Molti ascoltatori credono si tratti di un calciatore e hanno portato avanti alcune teorie.

A cura di Ada Cotugno

Un fenomeno musicale ha travolto il panorama inglese: pochi giorni fa su tutte le piattaforme il rapper Dide ha rilasciato il un nuovo singolo dal titolo Thrill, ma tutti i fan sono stati attirati da un altro dettaglio. Nel video ufficiale del brano infatti il volto del cantante è coperto da una maschera piena di rose che ne nasconde l'identità.

"Da dietro la sua misteriosa maschera rosa, si dimostra un incredibile paroliere, esplorando l'identità, la disuguaglianza e la società moderna in modo sorprendentemente dettagliato" si legge nella descrizione della canzone che su Youtube è già a quota 75000 visualizzazioni. E ovviamente sono già partite le teorie su chi possa essere questo misterioso cantante mascherato che ha percorso la stessa strada tracciata da Liberato in Italia nascondendo la sua identità.

Una serie di indizi hanno portato gli ascoltatori a credere che dietro la maschera si nasconda un giocatore professionista della Premier League, a cominciare dalla biografia del suo profilo Instagram, "Rapper a casa, calciatore in campo" e alla descrizione di alcune foto dove si cita sempre un misterioso giocatore del campionato inglese.

Il video musicale è ambientato a Londra e nella canzone viene citato più volte il "big smoke" della città e in tanti hanno pensato che si possa trattare di Eddie Nketiah dell'Arsenal. Su Twitter alcuni utenti hanno analizzato nel dettaglio la canzone, trovando grandi prove a sostegno di questa tesi.

"La mia squadra sta vincendo" e "ogni partita è come una finale" sono riferimenti che scaldano la pista di un calciatore dell'Arsenal prestato alla musica, dato che i Gunners sono al primo posto in classifica e potrebbero vincere il titolo per la prima volta dopo 20 anni. Inoltre nel video musicale viene mimata anche l'esultanza utilizzata dal giocatore dopo i gol, con le braccia aperte e gli indici e lo sguardo rivolti al cielo.

Qualcuno ha notato anche che Dide, il nome del cantante, potrebbe essere semplicemente l'anagramma di Eddie e nella versione completa della canzone l'artista sottolinea il fatto di avere 23 anni, la stessa età di Nketiah che spegnerà le candeline il prossimo 30 maggio.

La canzone ha ricevuto centinaia di commenti da parte dei tifosi dell'Arsenal che hanno apprezzato il progetto musicale del giocatore, svelandone subito l'identità e supportando le proprie teorie scovando i minimi dettagli dal video musicale. Nketiah non ha confermato né smentito la notizia, ma il mistero attorno a Dide ha già suscitato grandissimo interesse in tutto il Regno Unito.