Il nuovo acquisto del Milan rischia di finire in tribunale: perché André è diventato un caso

Il Milan ha praticamente chiuso la trattativa per André ma il presidente del Corinthians si è opposto e non vuole firmare le carte: scoppia il caos per il nuovo acquisto.

Il Milan guarda avanti e pensa già al calciomercato estivo con l'acquisto di André dal Corinthians, un colpo per rinforzare il centrocampo con un giovane dalle grandi qualità pronto a sbarcare in Europa il prossimo giugno. Ma l'affare rischia di finire in tribunale a causa del ripensamento del presidente Osmar Stabile che nonostante i documenti già firmati avrebbe cambiato idea su pressioni dell'allenatore.

Secondo quanto riportato da ESPN la trattativa si è chiusa sulla base di 15 milioni di euro più 2 di bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. Le parti si sono strette la mano, ci sono le firme necessarie e nei prossimi giorni il brasiliano era atteso a Milano per le visite mediche, prima che tutto si capovolgesse rischiando addirittura di finire in tribunale.

Cosa succede al Milan con André

Tutto stava filando liscio fino a oggi, quando il presidente del Corinthians ha raffreddato un affare che sembrava concluso. Il Milan ha ipotecato per giugno André, centrocampista classe 2006 che arriverà la prossima estate alla corte di Massimiliano Allegri per rinforzare il reparto: i rossoneri hanno già firmato diversi documenti ma il numero uno del club brasiliano si è rifiutato di apporre la sua firma, decisiva per lasciar partire il giocatore alla fine del campionato. La trattativa è bloccata nonostante le squadre avessero già raggiunto l'accordo.

L'allenatore Dorival Júnior ha detto di non voler cederlo e dunque anche il presidente sembra aver cambiato idea improvvisamente a discapito dei rossoneri che cercheranno di risolvere la faccenda. Il Milan sta valutando un'azione legale con la FIFA qualora il trasferimento di André dovesse saltare: i rossoneri avrebbero in mano le carte siglate dall'ufficio centrale del Corinthians che rappresenterebbero una prova schiacciante per trascinarli in tribunale. Difficilmente il giocatore sarà costretto a trasferirsi, ma è probabile che ci sia un risarcimento economico per il mancato passaggio.