Il Newcastle sogna con il fondo PIF: “Adesso i tifosi vogliono Mbappé e Messi” C’è grande euforia a Newcastle per l’acquisto del club da parte del Public Investiment Fund. I tifosi si sono riversati in strada dopo l’ufficialità e adesso sognano in grande. Jonjo Shelvey, uno dei capitani dei Magpies, prova a far tornare con i piedi per terra i suoi supporter: “Adesso i tifosi vogliono Mbappé e Messi ma bisogna essere realisti”.

A cura di Vito Lamorte

La Premier League ha approvato la vendita del Newcastle United per circa 353 milioni di euro a un fondo di investimento saudita (Public Investment Fund) dopo che sono stati risolti i problemi relativi ai diritti dei media che ne impedivano l'operazione un anno e mezzo fa e i tifosi dei Magpies hanno accolto la notizia in maniera molto favorevole. I supporter dello storico club britannico si sono radunati al St.James Park dopo l'ufficialità della chiusura della trattativa e adesso già si sogna in grande.

A parlare di quanto avvenute nelle scorse ore nella città della contea di Tyne and Wear è Jonjo Shelvey, uno dei capitani del Newcastle. Il calciatore inglese in un'intervista al tabloid britannico Daily Mail ha confessato: "Le scene dei tifosi allo stadio erano incredibili. Stavo per scendere a fare un giro… volevo uscire a bere una birra con loro! Quella reazione è stata unica. I tifosi hanno sofferto molto in passato, quindi penso che quello che abbiamo visto sia stato un rilascio di frustrazione e sollievo per il fatto che l'accordo sia stato finalmente chiuso".

Adesso si sogna in grande e i tifosi sperano che il Public Investment Fund, che vede come attuale presidente il principe ereditario saudita Mohammad bin Salman Al Sa'ud, possa fare degli investimenti importanti per riportare il Newcastle a competere fon le big della Premier League e in Europa. Sempre Shelvey al Daly Mail ha esposto i pensieri dei tifosi dei Magpies ma ha subito loro calma e ha riportato tutti con i piedi per terra: "I tifosi vogliono Mbappé e Messi, li capisco. Non accadrà dall'oggi al domani, dobbiamo essere realisti".

Con la approvazione ufficiale arrivata dalla Premier League si è così concluso il regno al Newcastle del miliardario Mike Ashley, proprietario del club bianconero da 14 anni e inizia la scalata al calcio inglese da parte dei sauditi. Sono già stati fatti tanti nomi sia per la panchina, da Antonio Conte a Brendan Rodgers passando per Ralf Ragnick, che per le cariche dirigenziali, il più gettonato è quello di Luis Campos, ma per il momento non ci sono novità. Il fondo prenderà pian piano confidenza con questa nuova realtà e poi inizierà a dettare le linee guida per il percorso che è stato tracciato per il Newcastle.