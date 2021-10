Il Newcastle ha scelto il nuovo allenatore, è a un passo Rodgers del Leicester Il Newcastle ha una nuova proprietà, molto ricca e ambiziosa. Il primo passo per creare una squadra di alto livello passa dalla scelta del nuovo allenatore. Sono stati fatti tanti nomi per la successione di Bruce. Tra i nomi fatti pure quelli di Ancelotti, Mourinho e Zidane, ma il prescelto sembra essere Brendan Rodgers del Leicester.

A cura di Alessio Morra

Il Newcastle ha cambiato proprietà da circa una settimana, il contestato (ex) proprietario Mike Ashley ha ceduto il club al Pif (Public Investment Fund), fondo controllato direttamente dal governo dell'Arabia Saudita che ha sborsato 300 milioni di sterline (350 milioni di euro) per acquistare l'80% del club bianconero, la restante parte è stata rilevata da PCP Capital Partners e RB Sports & Media Group. E dal momento in cui il Newcastle ha dei nuovi proprietari si è scatenata una ridda di voci che ha coinvolto anche i grandi nomi del calcio mondiale. I nuovi dirigenti vanno di fretta e hanno scelto già il nuovo allenatore.

I candidati alla panchina del Newcastle

In questo momento le Gazze sono nei bassi fondi della classifica, il Newcastle non ha fatto mercato e Bruce si è dovuto adattare, ma la musica potrebbe cambiare molto presto. Il primo passo per cambiare volto ai bianconeri riguarda il nuovo allenatore. Sono stati fatti i nomi di pezzi grossi come Conte o Mourinho, ma anche di altri tecnici di spessore. I bookmakers danno come favorito Eddie Howe, ex Bournemouth, ma secondo quanto riferiscono i media inglesi il prescelto è Brendan Rodgers, l'allenatore del Leicester. Il nord irlandese sembra pronto a dire sì, con le Foxes il suo ciclo sembra essersi chiuso. Per liberarlo però serve pagare la clausola di 16 milioni.

Rodgers ha già mollato un club a metà stagione

Se Rodgers dirà sì alla proposta del Newcastle lascerà per la seconda volta consecutiva una squadra a metà stagione. L'ex Liverpool infatti accettò l'offerta del Leicester nel febbraio del 2019 quando lasciò di punto in bianco il Celtic, con cui aveva vinto due campionati. Con le Foxes Rodgers ha chiuso la Premier League per due volte al quinto posto, ma ha soprattutto vinto due trofei: la FA Cup e la Community Shield nel 2021. In questa stagione il Leicester non è partito bene, è nella seconda metà della classifica ed ha ottenuto un solo punto in due partite di Europa League.