Il Newcastle passa ai ricchi Principi sauditi e spunta subito il nome di Antonio Conte A poche ore dal passaggio ufficiale di proprietà del club inglese al fondo sovrano saudita del principe ereditario Mohammad Bin Salman, Oltremanica si parla di un pronto benservito all’attuale tecnico Steve Bruce. Tra le alternative possibili in panchina, il più chiacchierato è il nome di Antonio Conte.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Newcastle da oggi è un club nuovo, di certo più ricco: ha cambiato proprietà, acquistato dai Principi sauditi del Fondo finanziario PIF, che ha versato una cifra vicina ai 360 milioni di euro per prelevare la società inglese. I cui tifosi hanno accolto la notizia con festeggiamenti degli di un titolo o di una Coppa.

Anche perché la realtà attuale è deprimente, con la squadra che veleggia in fondo alla Premier League, con contestazioni verso la dirigenza uscente nella figura del miliardario inglese Mike Ashley, in sella da 14 anni, e malumori nei confronti di giocatori e tecnico. Area nuova, di cambiamento, a tal punto che in Inghilterra a poche ore dall'ufficialità del cambio di proprietà sono subito circolate voci sempre più insistenti per un cambio della guardia in panchina, con un nome ben preciso: Antonio Conte.

L'ex Juve, Inter e soprattutto Chelsea, dove ha lasciato il segno nel calcio inglese, oggi è impegnato su altri fronti, sempre sportivi e calcistici ma senza campo. Impegni che potrebbero venir meno se ci fosse la reale chiamata dei milionari nuovi proprietari del Newcastle. I Magpies stanno mettendo alla porta l'attuale tecnico, Steve Bruce, che non ha convinto e che con il club in classifica penultimo e senza vittorie dopo sette partite, ha il suo destino già scritto.

I sauditi sono pronti a investire pesantemente e subito, tanto che Oltremanica la stampa punta moltissimo sul fondo sovrano del principe ereditario Mohammad Bin Salman, parlando di ‘casting' già in corso e che, dati alla mano, annovera solo un paio di nomi ‘di grido' con cui poter dare una svolta: Frank Lampard e Antonio Conte. Con quest'ultimo che sarebbe il primo della lista per ridare smalto e lustro immediati ad uno storico club, che vanta in bacheca 4 scudetti, 8 coppe d’Inghilterra e un Community Shield.