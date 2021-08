Il nuovo contratto fino a fine stagione per Antonio Conte, in un ruolo del tutto inedito L’ex tecnico dell’Inter che ha lasciato i nerazzurri all’indomani dello scudetto con una rescissione consensuale del contratto, ha trovato un accordo fino alla fine della stagione 2021/2022. Una soluzione che lo riavvicina al mondo del calcio giocato ma che non lo vedrà su nessuna panchina, ma in un ruolo del tutto inedito.

A cura di Alessio Pediglieri

Antonio Conte ha ‘sfruttato' la parentesi di mercato a proprio vantaggio trovando un accordo fino a fine stagione. Nessuna panchina last minute per l'ex Inter che prima dell'estate e sull'onda dell'ultimo tricolore nerazzurro aveva salutato la compagnia allontanandosi con la risoluzione del contratto. Ma un accordo che lo riavvicina comunque al calcio: ha firmato fino a fine anno con Sky Sport entrando nella ‘squadra' di opinionisti dell'emittente satellitare. A confermarlo, gli stessi colleghi di Sky.

"Un prestito con diritto di riscatto fino alla prossima panchina" scherza sui social Gianluca Di Marzio che si fa ritrarre con l'ultimo acquisto di casa Sky, Antonio Conte. Spesso, tirato per il bavero da diversi club, soprattutto stranieri, a inizio sessione estiva, il tecnico pugliese non si è lasciato sedurre da possibili trattative nell'immediato post Inter e ha deciso di prendersi una pausa.

In modo ufficiale, al momento, non prenderà nessun posto di qualche collega scomodo per le prime battute a vuoto in questo inizio di stagione. Soprattutto in Inghilterra si era fatto il suo nome: prima nel Tottenham all'indomani dell'avvento di Paratici, poi all'Arsenal altra squadra londinese partita col piede sbagliato. Invece, Antonio Conte seguirà sì la Premier ma fagli studi di Sky.

L'ex tecnico di Inter, Juve, Chelsea e Nazionale, sarà lo special guest con cui commentare le partite dei campionati esteri dando sostegno con la propria riconosciuta caratura internazionale. Per tutta la durata della stagione in corso, a patto di non trovare alternative legate a qualche proposta irrinunciabile. Oltre al calcio estero, Conte farà da opinionista anche per le partite di Champions League 2021/2022 andando ad arricchire un parterre di ex stelle del calcio giocato che si sono affermati davanti alle telecamere. Da Beppe Bergomi a Esteban Cambiasso, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Alessandro Del Piero, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi e Nando Orsi.