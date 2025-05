video suggerito

Il Napoli vince oggi lo Scudetto contro il Parma se… c'è solo una combinazione possibile La squadra di Antonio Conte può vincere oggi, al Tardini, lo scudetto se batte gli emiliani e l'Inter perde in casa con la Lazio. Con qualsiasi altro scenario e combinazione di risultati tutto è rimandato all'ultima giornata o anche allo spareggio.

Parma–Napoli e Lazio–Inter sono le partite della 37ª giornata che possono chiudere la lotta scudetto. E il Napoli può vincerlo già questa domenica, c'è una sola combinazione di risultati che consente uno scenario del genere: il Napoli batte il Parma e l'Inter perde in casa con la Lazio. Perché? In classifica è sempre prima la squadra di Antonio Conte che ha 78 punti, +1 rispetto alla formazione di Simone Inzaghi (77). Quanti ne servono ancora per vincere il 4° titolo della sua storia? Visto il margine così ristretto, non le basta vincere ma serve anche sperare nelle sfortune dei nerazzurri, con la possibilità che sia addirittura necessario ricorrere a uno spareggio in caso di arrivo a pari punti.

Il Napoli vince lo scudetto se batte il Parma e l’Inter perde con la Lazio

La sfida a distanza tra Napoli e Inter per lo scudetto è apertissima: il pareggio (2-2) in casa contro il Genoa e la vittoria dei nerazzurri col Torino nell'ultimo turno hanno ridotto le distanze. E adesso tutto può succedere, anche che gli azzurri vincano lo scudetto al Tardini con 90 minuti di anticipo.

C'è una sola combinazione di risultati che consente uno scenario del genere: i partenopei battono gli emiliani e i nerazzurri perdono in casa contro la Lazio (lanciata in piena corsa quarto posto per la Champions). In questo caso il Napoli stacca l'Inter di 4 punti: salendo a quota 81 punti contro i 77 degli avversari, non è più raggiungibile mancando una sola partita in calendario alla conclusione del campionato. All'ultima giornata, infatti, anche in caso di sconfitta al Maradona con il Cagliari (e contestuale successo dei nerazzurri a Como) i campani conservano la vetta della classifica con 1 punto di vantaggio (81 vs 80).

Con gli altri due scenari (vittoria o pareggio dell'Inter), ma sempre in caso di vittoria del Napoli a Parma, bisognerà attendere l'ultima giornata per decretare la vincitrice matematica dello scudetto.

Cosa succede in caso di sconfitta del Napoli: quanti punti servono

L'Inter ha una consapevolezza: non è padrona del proprio destino perché, anche vincendo le prossime due partite (Lazio e Como) deve augurarsi solo passi falsi da parte del Napoli per primeggiare. Cosa succede ai partenopei in caso di sconfitta al Tardini? Quanti punti servono per lo scudetto? Di seguito le combinazioni di risultati:

Se il Napoli perde a Parma e l'Inter batte la Lazio – i nerazzurri salgono a +2 (80 vs 78) ma con una gara ancora da giocare nulla è ancora deciso. Nell'ultima giornata quindi il Napoli è costretto a vincere (3 punti) col Cagliari e deve sperare nella sconfitta dell'Inter a Como. Se invece l'Inter vince fa suo lo scudetto, se fa pari si va allo spareggio.

i nerazzurri salgono a +2 (80 vs 78) ma con una gara ancora da giocare nulla è ancora deciso. Nell'ultima giornata quindi il Napoli è costretto a vincere (3 punti) col Cagliari e deve sperare nella sconfitta dell'Inter a Como. Se invece l'Inter vince fa suo lo scudetto, se fa pari si va allo spareggio. Se il Napoli perde a Parma e l'Inter pareggia con la Lazio – i nerazzurri agganciano in vetta gli azzurri (78) e l'ultima giornata diventa decisiva per l'assegnazione del titolo. Il Napoli deve vincere e sperare e sperare che l'Inter non faccia altrettanto.

i nerazzurri agganciano in vetta gli azzurri (78) e l'ultima giornata diventa decisiva per l'assegnazione del titolo. Il Napoli deve vincere e sperare e sperare che l'Inter non faccia altrettanto. Se il Napoli perde a Parma e l'Inter perde con la Lazio – tutto resta così com'è, ovvero Napoli a 78 e Inter a 77. Ultima giornata decisiva per lo scudetto: al Napoli servono 3 punti per festeggiare il tricolore.

Cosa succede se il Napoli pareggia a Parma per lo Scudetto

C'è un ultimo scenario cervellotico: cosa succede se il Napoli pareggia a Parma? Sale a quota 79 punti. Quanti punti servono per lo scudetto? Di seguito le combinazioni di risultati con l'Inter:

Se il Napoli pareggia a Parma e l'Inter batte la Lazio – gli azzurri salgono a 79, sorpassati dall'Inter che va in vetta con 80 punti. A questo punto al Napoli serve vincere con il Cagliari (sale a 82) e sperare che l'Inter non batte il Como (sale a 81 se pareggia, resta a 80 in caso di sconfitta).

– gli azzurri salgono a 79, sorpassati dall'Inter che va in vetta con 80 punti. A questo punto al Napoli serve vincere con il Cagliari (sale a 82) e sperare che l'Inter non batte il Como (sale a 81 se pareggia, resta a 80 in caso di sconfitta). Se il Napoli pareggia a Parma e l'Inter pareggia con la Lazio – gli azzurri salgono a 79 e l'Inter a 78. Per lo scudetto al Napoli serve vincere con il Cagliari in casa e fare 3 punti per stare senza pensieri in caso di successo anche dell'Inter. Al Napoli può bastare anche un pareggio ma deve sperare che l'Inter perde a Como.

gli azzurri salgono a 79 e l'Inter a 78. Per lo scudetto al Napoli serve vincere con il Cagliari in casa e fare 3 punti per stare senza pensieri in caso di successo anche dell'Inter. Al Napoli può bastare anche un pareggio ma deve sperare che l'Inter perde a Como. Se il Napoli pareggia a Parma e l'Inter perde in casa con la Lazio – il vantaggio dei partenopei sale a +2 (79 vs 77) ma non è ancora sufficiente per l'assegnazione matematica dello scudetto. All'ultima giornata la squadra di Conte deve vincere con il Cagliari per evitare la beffa di uno spareggio (se fa pari coi sardi e l'Inter batte il Como) o, addirittura, di un sorpasso clamoroso all'ultimo turno (in caso di sconfitta catastrofica coi sardi in casa e successo dei nerazzurri a Como).