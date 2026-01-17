Il Napoli senza Conte torna alla vittoria, Lobotka regala il successo col Sassuolo: resta a -6 dall’Inter

Il Napoli torna alla vittoria dopo tre pareggi consecutivi e lo fa nel modo più essenziale possibile: 1-0 al Sassuolo, gol di Stanislav Lobotka dopo appena sette minuti. Un successo pesante, arrivato senza Antonio Conte, spettatore al Maradona causa squalifica e sostituito in panchina dal suo vice Stellini, e con una squadra ridotta all'osso dagli infortuni.

Il risultato consente agli azzurri di restare agganciati alla vetta: il distacco dall'Inter rimane di sei punti, gli stessi maturati dopo il successo dei nerazzurri a Udine nel pomeriggio. Ma soprattutto evita al Napoli di farsi risucchiare da Juventus e Roma, tornate pericolosamente a ridosso nelle ultime settimane.

La rete decisiva arriva presto ed è simbolica. Lobotka non segnava in Serie A da oltre tre anni e mezzo: controllo di prima e piattone preciso dopo la respinta del portiere sul tiro di Elmas. È l'episodio che indirizza la partita, senza però chiuderla.

Il Napoli parte forte, controlla il primo tempo e crea le occasioni migliori, ma il Sassuolo resta sempre in partita. Nella ripresa la squadra di Grosso alza il baricentro e costringe gli azzurri a una gestione prudente, con Milinkovic-Savic decisivo in almeno due interventi.

La vittoria assume un peso ancora maggiore per le condizioni in cui arriva. Conte deve fare i conti con una rosa rimaneggiata: all'ultimo momento si ferma anche Neres, costringendo all'esordio dal primo minuto Vergara (uscito poi tra gli applausi del pubblico partenopeo dopo un'ottima prestazione). Come se non bastasse, durante la gara arrivano le uscite forzate di Elmas e Rrahmani (e nel finale problema fisico anche per Politano rimasto in campo in quanto le sostituzioni a disposizione di Stellini erano ormai terminate), aumentando una lista di indisponibili già lunga, alla vigilia di un filotto di quattro partite ravvicinate (Copenaghen, Juventus, Chelsea e Fiorentina) che può rivelarsi cruciale per il prosieguo della stagione.

Un successo sofferto, sporco, ma necessario. Il Napoli non brilla, ma reagisce dopo settimane difficili e resta agganciato alla corsa scudetto. Il calendario ora propone sfide decisive e l'emergenza infortuni resta il vero nodo. Intanto, però, il segnale è chiaro: senza Conte in panchina, ma con Lobotka decisivo, il Napoli è ancora lì.