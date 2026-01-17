Napoli-Sassuolo 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Lobotka sblocca il match

La diretta live della partita Napoli-Sassuolo per la 21a giornata di Serie A. Azzurri scivolati a -6 dalla capolista Inter, Conte si affida sempre a Hojlund in attacco. Grosso punta su Laurentié. Diretta TV e in streaming su DAZN. Azzurri in vantaggio con Lobotka al 7′.
Il Sassuolo si fa pericoloso: destro fuori dal limite di Lipani
Sassuolo pericoloso dalle parti di Milinkovic-Savic: Lipani raccoglie un pallone dalla sinistra di Laurienté e dal limite fa partire un destro fuori non di molto.
Azzurri vicini al raddoppio: colpo di testa di Di Lorenzo fuori
Il Napoli sfiora il raddoppio contro il Sassuolo al 17′: cross dalla sinistra e Di Lorenzo, in posizione avanzatissima, colpisce pulito di testa ma spedisce fuori.
Napoli in vantaggio con Lobotka: 1-0 sul Sassuolo
Napoli partito forte col Sassuolo, azzurri subito in forcing e gol del vantaggio al 7′ con Lobotka. Lo slovacco, che non segnava da 3 anni, ha ribattuto con un tiro sotto la traversa una parata di Muric su Elmas.
Napoli-Sassuolo in diretta, inizia la partita
Napoli-Sassuolo in diretta, è iniziata la partita del Maradona.
Come arriva il Sassuolo alla sfida del Maradona
Il Sassuolo non vince una partita dallo scorso 6 dicembre. Un mese e mezzo a secco per la squadra di Grosso che nelle successive 6 partite dopo quella vittoria per 3-1 sulla Fiorentina ha conquistato solo 3 punti frutto dei pareggi contro Milan, Bologna e Parma, perdendo invece contro Torino, Juventus e Roma. La posizione in classifica in questo momento non fa molta paura ai neroverdi che però vogliono conquistare quanto prima una permanenza serena in Serie A senza arrivare in affanno nel finale di stagione.
Come arriva il Napoli alla partita di oggi
Il Napoli arriva a questa partita con la consapevolezza di essere scivolato a -6 punti dall'Inter capolista in Serie A. Gli azzurri hanno pareggiato le ultime tre partite consecutive contro Verona (2-2), Inter (2-2) e Parma (0-0). La ricerca dei tre punti sarà fondamentale anche per evitare i pericoli di Juventus e Roma a 39 punti e dunque a -1 dalla squadra di Conte ferma a 40. Pensare allo Scudetto sì, ma anche badare alla corsa Champions ora diventa fondamentale.
Napoli-Sassuolo, le formazioni ufficiali
Ecco le formazioni ufficiali di Napoli-Sassuolo:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Hojlund, Elmas. All. Conte
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Lipani, Matic, Vranckx; Fadera, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso
Dove vedere Napoli-Sassuolo di Serie A in TV e streaming
Napoli-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Tutti gli abbonati potranno accedere all'app presente su smart tv e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. In alternativa la sfida del Maradona sarà trasmessa anche in streaming e sempre sull'app di DAZN disponibile in questo caso su dispositivi mobili come smartphone e tablet o tramite collegamento al sito. La telecronaca della partita sarà a cura di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Fabio Bazzani.