Napoli-Sassuolo 1-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Lobotka sblocca il match

Napoli-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN. Tutti gli abbonati potranno accedere all'app presente su smart tv e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento. In alternativa la sfida del Maradona sarà trasmessa anche in streaming e sempre sull'app di DAZN disponibile in questo caso su dispositivi mobili come smartphone e tablet o tramite collegamento al sito. La telecronaca della partita sarà a cura di Edoardo Testoni con il commento tecnico di Fabio Bazzani.