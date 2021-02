Il Napoli è uscito sconfitto dal terreno di gioco di Granada nel match d'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. La squadra di Gattuso ha perso 2-0 trafitta dai gol di Herrera e Kenedy che hanno messo gli azzurri nella difficile condizione di dover compiere un autentico miracolo per poter rimontare lo svantaggio rimediato in Spagna. L'impresa non è di quelle impossibili, visti i valori in campo, ma le tante assenze potrebbero rappresentare un problema per questo Napoli.

La vittoria sarà l'obiettivo minimo di questa sfida nel ritorno da giocare al ‘Maradona' e sarà anche fondamentale non subire ulteriori gol che potrebbero chiudere anche quelle minime speranze di passaggio del turno da parte dei partenopei. Gattuso dovrà valutare le condizioni di Osimhen, Insigne e Politano che hanno avuto diversi problemi fisici prima e dopo la gara di campionato contro l'Atalanta. Sarà necessario mettere un freno all'entusiasmo mostrato dal Granada nella gara d'andata.

Il Napoli si qualifica agli ottavi di finale di Europa League se…

Il Napoli per qualificarsi dovrà necessariamente portare a casa una vittoria. Ovviamente il pareggio, visto lo svantaggio di 2-0 maturato all'andata, non basterà per poter passare agli ottavi di finale di Europa League. Gli azzurri dovranno vincere senza subire gol segnando più di 2 gol. In caso di vittoria per 2-0, si proseguirà con la disputa dei tempi supplementari e in caso di risultato invariato anche nei due tempi da 15′, la qualificazione si deciderebbe alla lotteria dei calci di rigore. Ecco tutte le combinazioni:

Il Napoli si qualifica agli ottavi di finale di Europa League se dovesse vincere con il punteggio di 3-0 (o più senza subire gol).

Il Napoli si qualifica agli ottavi di finale di Europa League se dovesse vincere con il punteggio di 4-1, 5-2 etc etc (quindi vincendo subendo gol, ma sempre con uno scarto di 3 reti).

In caso di 2-0 al ‘Maradona', si procederebbe con i tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.