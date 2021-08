Il Napoli in 10 batte il Venezia 2-0, gol di Insigne e Elmas Napoli-Venezia 2-0. Inizia con un successo Spalletti che fa festa con i gol di Insigne su rigore e Elmas. La partita è stata molto complicata perché al 23′ è stato espulso Osimhen. Nella ripresa Insigne ha fallito un primo calcio di rigore prima di trasformarne un secondo poco dopo. Elmas ha raddoppiato.

A cura di Alessio Morra

Spalletti torna in Serie A con un successo. Il Napoli al Diego Maradona ha sconfitto per 2-0 il Venezia, a segno Lorenzo Insigne su calcio di rigore e Elmas. Azzurri che sono riusciti a vincere nonostante abbiano giocato gran parte dell'incontro con un uomo in meno, a causa dell'espulsione di Osimhen.

Cartellino rosso per Osimhen

Spesso quando si descrivono degli eventi sportivi si può tendere a raccontarli soffermandosi in particolare su una delle due squadre. In questo caso, volente o nolente, la partita del ‘Maradona' è da descrivere in larga parte guardando al Napoli, che voleva vincere, voleva iniziare con il piede giusto, ma davanti si è trovato un bel Venezia che ha un'idea di calcio chiara e tanti ragazzi che oggi sono poco conosciuti ma che diranno qualcosa di buono in questo campionato. Osimhen è protagonista in avvio, calcia un paio di volte in porta, ma non fa troppo male, poi viene espulso al 23′. Il nigeriano sbraccia in area di rigore, sugli sviluppi di un corner, colpisce Heymans, non sembra una fallo cattivissimo, ma per Aureliano è da rosso. Spalletti ridisegna il Napoli che si mette con il 4-4-1, produce poco però. Zielinski si fa male, problema muscolare e lascia il campo. All'intervallo è 0-0.

Gol di Insigne e Elmas

Nel secondo tempo i partenopei pur con un uomo in meno fanno la partita, mettono alle corde il Venezia, che si difende ma che nell'arco di cinque minuti va in tilt. Due falli di mano in area e due calci di rigore per il Napoli. Il primo Insigne lo calcia alle stelle, pallone altissimo. Il secondo tiro è pesantissimo, il capitano partenopeo è perfetto, ed è 1-0. Si sblocca la partita e Insigne riprende a segnare. Il Venezia si fa vedere e ci prova, ma Meret c'è ed era pure fuorigioco. Spalletti azzecca i cambi. Lozano, subentrato a Politano, imbecca Elmas che con un bel destro non lascia scampo a Maenpaa.