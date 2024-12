video suggerito

Il Napoli fatica ma batte il Genoa: Anguissa, Rrahmani e Meret riportano Conte in vetta alla classifica Il Napoli batte 2-1 il Genoa a Marassi al termine di un match che i partenopei sembravano aver già messo in cassaforte nel primo tempo con i gol di Anguissa e Rrahmani e che invece si è complicato dopo il gol di Pinamonti nella ripresa che ha visto grande protagonista Meret (più volte decisivo per evitare la rete del pareggio). Una vittoria complicata che per Antonio Conte vale però il ritorno momentaneo in testa alla classifica della Serie A 2024-2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Napoli di Antonio Conte batte 2-1 il Genoa a Marassi nel match della 17ª giornata della Serie A 2024-2025 e torna momentaneamente in vetta alla classifica in attesa dell'Atalanta e dell'Inter (che in questo momento ha due partite disputate in meno rispetto ai partenopei). Una vittoria non facile per i campani che, dopo l'ottimo approccio (con le reti di Anguissa e Rrahmani che hanno portato sul 2-0 i suoi dopo appena 22 minuti di gioco), hanno visto improvvisamente complicarsi la situazione in avvio di ripresa quando la squadra di Vieira che si è accesa e ha trovato il gol con Pinamonti che ha rimesso in discussione il risultato rimasto poi in bilico fino al fischio finale.

Dopo il dominio territoriale e di gioco del primo tempo, infatti, nella ripresa la formazione di Antonio Conte è apparsa quasi sorpresa dalla reazione dei padroni di casa che hanno aumentato la produzione offensiva affidandosi a veloci ripartenze e iniziative personali dei suoi uomini di maggiore qualità per mettere in difficoltà Meret e la retroguardia azzurra. Un cambio di copione rispetto ai primi quarantacinque minuti di gioco (nei quali il Napoli non aveva concesso nemmeno un tiro in porta agli avversari) non previsto che l'allenatore leccese ha provato a modificare mandando in campo un Khvicha Kvaratskhelia non ancora al top della forma dopo l'infortunio.

A parte qualche fiammata estemporanea, il georgiano non è però riuscito a spegnere l'entusiasmo del Genoa che nel finale è andato più volte vicino a quel gol del pareggio che solo un super Meret (straordinario sia su Pinamonti che, due volte, su Balotelli) ha negato permettendo così al Napoli e ad Antonio Conte di uscire con i tre punti da Marassi e riportarsi momentaneamente al comando della Serie A e mettere un po' di pressione ad Atalanta e Inter che ancora devono scendere in campo in questa 17ª giornata.