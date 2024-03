Il mondo del calcio piange la morte di Joe Barone: un fiume di messaggi da squadre e calciatori Il mondo del calcio e dello sport si è unito al dolore per la perdita di Joe Barone, dg della Fiorentina, scomparso a 57 anni a seguito di un infarto. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza, cui si è aggiunta anche una nota della Lega Serie A: “Ha portato nel calcio italiano lo spirito imprenditoriale americano e la capacità di pensare in grande. Generoso e sempre pronto a lottare per il bene del sistema” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il mondo del calcio piange la scomparsa prematura di Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina, morto a 57 anni a seguito di un infarto subito lo scorso 17 marzo a poche ore prima di Atalanta-Fiorentina. Tantissimi i messaggi di cordoglio e di vicinanza alla famiglia del dirigente viola e alla Fiorentina da parte del calcio e dello sport in generale.

Un dramma consumatosi in pochi giorni, davanti al quale si era purtroppo capito che sarebbe servito unicamente un miracolo. Che non è arrivato e così, nel primo pomeriggio di martedì 19 marzo, Joe Barone è spirato all'Ospedale San Raffaele, dove era stato ricoverato d'urgenza in condizioni gravissime. Subito sottoposto a intervento, erano state necessarie le macchine per permettergli di respirare e lasciare accesa una flebile fiammella che via via si è consumata inesorabilmente verso l'epilogo più triste.

Barone era diventato nel giro di pochi anni un ponto di riferimento del mondo viola e del calcio italiano, interessandosi in prima persona delle vicende gigliate e rappresentando il club nelle sedi federali. Era lui l'uomo cui il presidente Commisso si era totalmente affidato, lui il punto di riferimento della società e dei suoi tesserati, lui che presenziava alle partite sia in casa sia in esterna. Ed era lui che nei momenti facili e in quelli difficili rappresentava la comunicazione verso l'esterno e il volano interno. Tra i primi a piangerne la scomparsa, Aurelio De Laurentiis, patron del Napoli su X: "Con Joe Barone se ne va una persona leale e piena di voglia di innovare."

Ma il patron dei partenopei non è certo rimasto da solo. Ben presto, subito dopo la diffusione della notizia ufficiale della scomparsa di Barone si sono susseguiti altri messaggi di cordoglio, tra i quali anche quello della Lega Serie A: "La Lega Serie A esprime il proprio cordoglio e si stringe alla famiglia, a Rocco Commisso, alla squadra e a tutto il personale della ACF Fiorentina per l’improvvisa scomparsa del Direttore Generale Joe Barone", con allegato il comunicato riportante le parole del presidente Casini.

"Il calcio italiano perde una figura dirigenziale di grandissimo spessore. Joe nei sei anni alla guida della Fiorentina ha saputo esprimere passione, competenza e visione che hanno permesso alla società e alla squadra di raggiungere importanti risultati sia sul campo, sia gestionali, con l'inaugurazione dello straordinario impianto del Viola Park" si legge nella nota federale. "Joe era un grandissimo lavoratore, che ha portato in Serie A e nel calcio italiano lo spirito imprenditoriale americano e la capacità di pensare in grande. Era generoso e sempre pronto a lottare per il bene del sistema. Ci mancherà davvero molto".

Anche l'Atalanta, la squadra contro cui la Fiorentina si stava apprestando a scendere in campo poco prima del malore di Barone, ha fatto sentire la propria vicinanza: "Il Presidente Antonio Percassi, il Co-Chairman Stephen Pagliuca, l’Amministratore Delegato Luca Percassi e tutta l’Atalanta BC partecipano con grande commozione al dolore dei familiari e di tutta l’ACF Fiorentina per la repentina ed improvvisa scomparsa del Direttore Generale Joe Barone" si legge in un post listato a lutto: "L’Atalanta rivolge ai familiari ed alla società viola le più sentite e sincere condoglianze".

E poi ancora, l'Inter: "FC Internazionale Milano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Joe Barone e si stringe attorno alla famiglia e alla @acffiorentina", con tutte le altre società di Serie A dalla Juve, al Milan, alla Roma, la Lazio, il Sassuolo. Nessuna esclusa. Insieme a tantissimi altre decine di messaggi di cordoglio arrivati anche dai club della cadetteria e delle serie minori e dalle altre discipline del mondo dello sport. Così come dagli stessi protagonisti del mondo del calcio, dirigenti, allenatori e calciatori sia che abbiano avuto contatti diretti nel corso della loro carriera con l'universo gigliato o semplicemente chi ha incrociato sulle proprie strade il club viola. E che non hanno voluto mancare ad un ultimo saluto anche a margine del post pubblicato sul profilo ufficiale della società gigliata,