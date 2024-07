video suggerito

Colpo di scena nella morte della sorella di Salcedo: la madre accusa il calciatore e la moglie Svolta clamorosa nell’omicidio della 29enne Paola Salcedo, sorella del nazionale messicano Carlos. La madre dell’ex calciatore della Fiorentina accusa lui e la moglie di essere gli “autori intellettuali” dell’assassinio della ragazza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Svolta clamorosa nel caso della morte della sorella di Carlos Salcedo, difensore del Cruz Azul e della nazionale messicana, che ha giocato in Serie A con la Fiorentina nella stagione 2016/17 (20 presenze). La 29enne Paola, che presentava un programma televisivo ed era molto popolare sui social, è stata uccisa qualche giorno fa all'uscita da un circo, in quello che si pensava essere un tentativo di rapina. Ma adesso la madre della ragazza accusa esplicitamente suo figlio Carlos di essere responsabile, assieme alla moglie Andrea Navarro, dell'omicidio di Paola: un colpo di scena che sta scuotendo il Messico, in una vicenda dai contorni sempre più torbidi.

Paola Salcedo, sorella del difensore messicano Carlos, assassinata lo scorso 29 giugno

La madre di Carlos Salcedo accusa il calciatore per la morte della sorella Paola

Maria Isabel Hernandez Navarro ha pubblicato una storia su Instagram in cui indica come "autori intellettuali dell'omicidio di Paola" il 30enne calciatore e la moglie: sarebbe questo il motivo per cui Salcedo vuole lasciare il Cruz Azul, squadra di Città del Messico in cui milita dal giugno dello scorso anno e con cui ha firmato un contratto triennale. Secondo la donna, il fatto che il difensore chieda il suo immediato rilascio dal club, come annunciato il 2 luglio, non avrebbe a che fare con la sua crescita professionale, ma piuttosto con la morte di Paola, assassinata il 29 giugno a Huixquilucan.

Il messaggio della madre di Salcedo: "Sono loro due gli autori dell'omicidio"

"Il vero motivo per cui Carlos Salcedo vuole lasciare il Paese è perché lui e sua moglie Andrea Navarro sono gli autori intellettuali dell'omicidio di Paola", ha scritto Maria Isabel, accompagnando la pesantissima accusa con gli hashtag "Giustizia per Paola" e "Femminicidio". Il messaggio della madre del calciatore ex viola è stato immediatamente ì rilanciato da altri account, anche molto noti in Messico, come quello dell'imprenditrice musicale Isabel Gutierrez.

Carlos Salcedo con la maglia della Fiorentina: 20 presenze nella stagione 2016/17

Salcedo non ha risposto direttamente alle parole della madre, ma pochi minuti dopo che il messaggio è diventato virale ha condiviso una foto attraverso le sue storie Instagram ringraziando i suoi tifosi e follower per il loro sostegno.

Paola uccisa mentre era al telefono all'uscita di un circo

Paola era stata aggredita fuori dal circo Bardum a Huixquilucan e portata in ospedale, dove è morta a causa delle ferite riportate. "La donna è uscita da un circo per rispondere a una telefonata. Quando era fuori e si è avvicinata al veicolo bianco su cui viaggiava, è stata vittima di un'aggressione diretta da parte di un'altra vettura, i cui occupanti sono fuggiti", si legge nel verbale della polizia, che cita testimoni che hanno assistito all'attacco armato. La ragazza lascia un figlio di nome Luka con Nicolas Vikonis, anch'egli calciatore.