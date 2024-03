Joe Barone in condizioni disperate dopo il malore: nuovo peggioramento, tenuto in vita dalle macchine Il direttore generale della Fiorentina Joe Barone è ancora sospeso tra la vita e la morte dopo il malore che lo ha colto prima del match contro l’Atalanta e la successiva operazione al cuore: le ultime notizie sulle sue condizioni, peggiorate nella serata di ieri, restituiscono una situazione disperata con il dirigente italo americano che al momento è tenuto in vita solo dai macchinari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A due giorni dall'infarto prima della gara di Serie A contro l'Atalanta e dal successivo intervento chirurgico al cuore la situazione del direttore generale della Fiorentina Joe Barone rimane gravissima. Alla vigilia del suo 58° compleanno il dirigente viola ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano è ancora in fin di vita e le ultime notizie che trapelano riguardo le sue attuali condizioni non sembrano essere per nulla incoraggianti.

Joe Barone al momento, come evidenziato dal comunicato ufficiale diramato dalla Fiorentina nella tarda mattinata di ieri (che recitava "le sue funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale"), è tenuto in vita dalla cosiddetta "Resurrection machine", un macchinario all'avanguardia utilizzato nei casi più disperati. E, secondo quanto riportato dal quotidiano La Nazione, nella serata di ieri (lunedì 18 marzo) è sopraggiunto un peggioramento improvviso delle sue condizioni che ha fatto temere il peggio.

Superata momentaneamente quella crisi, la situazione del braccio destro di Rocco Commisso (che arriverà in Italia mercoledì mattina insieme alla moglie Catherine, alcuni parenti di Barone e dei dirigenti della Mediacom proprio per stare accanto al manager italo-americano) resta comunque disperata.

Prosegue dunque la grande apprensione da parte della famiglia (la moglie Camilla arrivata direttamente in ospedale ieri sera e i quattro figli Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella che dopo aver dormito in hotel si sono recati al San Raffaele nelle prime ore di oggi), di dirigenti, calciatori e tifosi della Fiorentina e dell'intero mondo del calcio italiano per la gravissima situazione in cui versa attualmente l'amatissimo Joe Barone.

Il Dg della Fiorentina Joe Barone col presidente Rocco Commisso

Situazione che lo vede infatti ancora sospeso tra la vita e la morte a due giorni da quell'improvviso malore in hotel che lo ha colto prima del match di campionato in casa dell'Atalanta (poi rinviato a data da destinarsi proprio a causa di quanto occorso al direttore generale della Viola) e da quell'operazione d'urgenza al cuore cui è stato sottoposto appena arrivato nel nosocomio milanese.