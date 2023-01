Il mistero di Rodrigo De Paul, campione del mondo sparito dopo i Mondiali: non gioca più C’è un caso Rodrigo de Paul all’Atlético Madrid. Il centrocampista argentino non ha giocato un minuto da quando è tornato in Spagna ed è sceso in campo l’ultima volta nella finale di Coppa del Mondo in Qatar.

A cura di Vito Lamorte

C'è un caso Rodrigo de Paul all'Atlético Madrid. Inutile girarci troppo intorno. Dopo essere stato uno dei pezzi fondamentali della nazionale argentina per la vittoria ai Mondiali di Qatar, il centrocampista dal suo ritorno nella squadra spagnola sta vivendo un vero e proprio incubo perché non è sceso in campo nemmeno per un minuto. L'ultima volta che è sceso in campo è proprio per la finale della Coppa del Mondo di Lusail contro la Francia. Poi nulla più.

Oggi l'ex Udinese non sembra essere un'alternativa per Diego Pablo Simeone e anche nell'ultimo match, pareggiato 1-1 contro l'Almería, il Cholo lo ha lasciato nuovamente in panchina: l'allenatore dell'Atletì ha effettuato tutti e cinque i cambi per provare a cambiare la gara ma De Paul è rimasto seduto al suo posto.

Il centrocampista non ha giocato né contro l'Elche (2-0), né contro il Barcellona (0-1) né nel pareggio contro l'Almería come già anticipato. La sua ultima partita con l'Atletico è stata contro il Maiorca il 9 novembre 2022, poco prima della pausa per la Coppa del Mondo; mentre l'ultima volta che De Paul è partito titolare è stato il 29 ottobre 2022 contro il Cadice.

I rumors e le indiscrezioni sul suo possibile addio già in questa sessione di mercato sono sempre più forti.

Rodrigo De Paul avrebbe rotto in maniera definitiva con il tecnico dell'Atletico Madrid e una frase ha portato il Cholo a tenerlo fuori in queste gare:"Sono campione del mondo, fammi giocare!". Da quel momento il centrocampista argentino non ha più visto il campo e per il suo futuro saranno fondamentali i prossimi giorni, visto che ha diverse offerte di mercato ma bisogna capire come il club spagnolo lo valuterà. De Paul è arrivato dall'Udinese per 35 milioni di euro più bonus.

Il rapporto tra l'allenatore e il centrocampista classe 1994 è logoro, così come accaduto con altri calciatori. In questa sessione di mercato sono partiti già Joao Félix e Matheus Cunha, che si sono accasati in Premier League dopo aver avuto problemi con il tecnico argentino.

Diego Simeone, dal canto suo, in questi mesi ha sempre ripetuto una sola cosa e ha fatto lo stesso anche di fronte alle domande sugli ultimi partenti: "Voglio il meglio per l'Atlético de Madrid. Da undici anni dò tutto quello che ho per aiutare la squadra e il club a crescere. Questo è tutto ciò che conta per me, vincere, continuare a migliorare, crescere, concentrarmi sul famoso gioco per gioco. Dopo succederà tutto quello che può succedere. Nessuno è essenziale, nessuno, ma proprio nessuno. Le cose andranno come devono essere".

Sarà lo stesso anche con De Paul?