Il mistero dei calciatori sdraiati in campo: crollano tutti assieme per far segnare gli avversari Una situazione surreale ha fatto capolino sul web e sui social, con tutti i calciatori di una squadra che si sono sdraiati a terra permettendo agli avversari di segnare.

A cura di Marco Beltrami

Un torneo nato con l'obiettivo di regalare a coloro che non possono permettersi di andare dei grandi stadi a guardare le stelle del calcio, la possibilità di vedere in azione i giovani talenti. Stiamo parlando dei Phillys Games, ovvero una competizione a livello giovanile che dal 1992 si tiene in Sudafrica. Questo evento diventato un vero e proprio appuntamento fisso, ha conquistato un'inaspettata popolarità nelle scorse ore a livello internazionale per una situazione surreale.

L'atmosfera in cui si giocano le partite del Phillys Games è di grande festa, anche perché la nascita di questo torneo è legata alla fine delle lotte politiche tra due sezioni della comunità di Tembisa. Da una sfida tra sole due squadre, ecco che con il passare degli anni, il numero delle partecipanti è aumentato notevolmente fino ad attirare circa 10mila spettatori al giorno. In programma anche il confronto tra l'Isithembiso e il Pandha.

All'andata i primi si sono imposti con il punteggio di 3-1 in quello che è stato il match d'apertura della competizione. Anche il confronto di ritorno si è rivelato senza storia con l'Isithembiso che si è portato sul 3-0. Niente di clamoroso fino ai minuti finali, quando improvvisamente si è verificato qualcosa di molto curioso: un calciatore biancorosso che portava palla, si è disinteressato della stessa stendendosi sul terreno di gioco. Tutti i suoi compagni hanno fatto la stessa cosa, e così uno dei calciatori del Pandha ha avuto vita facile.

Leggi anche Cristiano Ronaldo affrontato da un invasore mentre è in lacrime: la reazione è inevitabile

Si è involato verso la porta avversaria, dribblando i corpi inermi dei rivali e ha superato l'unico che ha provato ad opporre resistenza, ovvero il portiere. Quest'ultimo non è riuscito a parare, e alla fine l'ha presa con filosofia lasciandosi andare ad una risata. Subito dopo il gol, il giocatore nerazzurro è tornato a metà campo, ricevendo anche il "cinque" da parte degli avversari.

Ma perché dunque i giocatori dell'Isithembiso FC hanno deciso di sdraiarsi a terra regalando di fatto al Phanda la possibilità di segnare? Si tratta di un gesto di cortesia, con la squadra vittoriosa che ha voluto permettere a quella destinata alla sconfitta di accorciare le distanze. Emblematico in tal senso il commento ad un video dell'azione, di un utente sudafricano: "Le squadre di Kasi lo fanno quando hanno un vantaggio inattaccabile e non c'è più tempo. Chi dice che questa è una sciocchezza, resti con il suo robotico calcio europeo". A quanto pare dunque questo torneo ha veramente qualcosa di unico.