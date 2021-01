Il Milan è deciso a rinforzare la rosa in questa sessione di mercato a gennaio. I rossoneri, un po' a sorpresa, hanno puntato su un attaccante. Nonostante l'ottimo rendimento di Leao con l'assenza di Ibrahimovic, Maldini e Massara vogliono comunque dare a Pioli un attaccante d'esperienza che in campionato riesca a fare la differenza. Troppo grande il divario mostrato contro la Juventus quando dalla panchina sono entrati Colombo e Maldini. Certo, non c'era neanche Rebic, ma una vera punta di ruolo che possa far tirare il fiato a Ibra, da prendere nel mercato di gennaio, servirà.

Per questo, secondo quanto riferito da Sky Sport, la dirigenza del Milan ha voluto premere sull'acceleratore contattando Giovanni Brachini, agente di Leonardo Pavoletti, attaccante del Cagliari. Il giocatore era stato accostato più volte alla Juventus negli ultimi giorni di mercato, ma pare proprio che i bianconeri ora abbiano abbandonato la pista. Nessun affondo deciso ma solo un confronto con il procuratore dell'ex Napoli per capire quali margini di trattativa ci fossero e in che modo operare. Una sorta di casting iniziale per il ruolo di attaccante dei rossoneri con Pavoletti come primo nome sondato.

Il Milan piomba a sorpresa su Pavoletti

Eusebio Di Francesco, tecnico del Cagliari, non ha mai escluso la possibilità che il giocatore possa lasciare Cagliari, così come specificato già in precedenti interviste. Il Milan sa che potrebbe trovare una strada spianata in questa trattativa con il giocatore che potrebbe anche passare ai rossoneri in prestito secco per 6 mesi per poi essere rivalutato la prossima estate. Pavoletti ha un contratto in scadenza con il Cagliari a giugno del 2022 e i rossoneri potrebbero rappresentare una possibilità di rilancio importante nonostante le buone prestazione in Sardegna al ritorno dopo l'infortunio.

Sta di fatto che il pressing su un attaccante da parte del Milan, in questo momento, non era contemplato, anche perché si stava provando a rinforzare la difesa e il centrocampo che negli ultimi tempi hanno subito forfait importanti che hanno costretto Pioli a inventarsi la formazione (Kalulu centrale e Calabria a centrocampo). Pavoletti quest'anno con la maglia del Cagliari ha totalizzato 17 presenze tra Serie A e Coppa Italia segnando un solo gol in campionato.