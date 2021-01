Al di là dell'infortunio al ginocchio Simakan sembra allontanarsi dal Milan. Il centrale dello Strasburgo sembra avvicinarsi al Lipsia, club tedesco che è in piena corsa in Champions e in Bundesliga. Il club rossonero intanto pensa già alla prossima stagione e sta cercando di opzionare il centrocampista svedese del Bologna Matias Svanberg. Il giocatore è molto ambito sul mercato e piace anche a due squadre della Premier League: il Leicester e il Southampton. Il Bologna pretende 15 milioni di euro. 63 partite e 3 gol in Serie A in due anni e mezzo per Svanberg che è svedese ed è nato a Malmoe come Zlatan Ibrahimovic.