Il Milan perde Pobega per 4 mesi: l'infortunio del centrocampista stravolge il mercato rossonero Tommaso Pobega resterà fuori per almeno 4 mesi dopo l'operazione a cui si è sottoposto dopo l'infortunio rimediato contro il Monza. Il Milan potrebbe stravolgere le sue strategie di mercato per gennaio.

A cura di Fabrizio Rinelli

Tommaso Pobega è solo l'ultimo di una lunga serie di giocatori del Milan vittima di infortunio nel corso di questa sfortunata stagione per i rossoneri. Il centrocampista classe 1999 aveva giocato dal primo minuto la sfida contro il Monza vinta 3-0 a San Siro dalla squadra di Pioli. La sua partita è però durata solo 24 minuti proprio per via di un fastidio che ha coinvolto la componente tendinea del retto femorale nell'inserzione con l’anca sinistra. Fin da subito si era fatta largo l'ipotesi di un intervento chirurgico per il giocatore e in effetti così è stato.

L'operazione si è tenuta oggi ed è stato proprio il club rossonero a indicarne l'esito: "AC Milan comunica che oggi il giocatore Tommaso Pobega si è sottoposto a un intervento chirurgico di riparazione del tendine retto femorale sinistro. L'operazione, eseguita oggi in Finlandia dal chirurgo Lasse Lempainen, alla presenza del medico di AC Milan Dario Donato, è perfettamente riuscita. La stima dei tempi di recupero è di quattro mesi". Uno stop lunghissimo che inevitabilmente stravolgerà il mercato di gennaio dei rossoneri.

Pobega in azione contro il Newcastle.

Pobega è solo l'ultimo dei problemi che si è aggiunto in questa prima parte di stagione tormentata dagli infortuni per il Milan. Ma non è tutto. Alcuni elementi della squadra di Pioli potrebbero essere ceduti poiché considerati fuori dal progetto. Uno su tutti e Krunic che infatti non è più ritenuto centrale nell'assetto tattico del tecnico rossonero e già si sta lavorando affinché trovi un'altra sistemazione. Senza Pobega e Krunic, pronto per essere ceduto, c'è anche il rischio di perdere per quasi tutto il mese di gennaio anche Bennacer per la Coppa d'Africa.

Gabbia, Miranda e Guirassy sono i nomi più caldi al momento per difesa, terzino mancino e attaccante. A centrocampo il Milan teoricamente avrebbe bisogno di un inserimento proprio a fronte di questo buco che si è creato. Ouedraogo dello Schalke 04 interessa per l'estate e l'operazione per il classe 2006 dovrebbe attestarsi sui di 12 milioni di euro di clausola rescissoria. Possibile dunque che per rinforzare gli altri reparti, in attesa anche del recupero di Musah, il Milan possa tenersi Krunic fino a fine anno prima di cederlo definitivamente a giugno.