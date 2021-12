Il Milan non dimentica Kjaer: “Forza Simon” durante il riscaldamento pre Salernitana Un t-shirt speciale indossata da parte dei giocatori del Milan che sono entrati a San Siro prima della sfida alla Salernitana con una dedica speciale per Kjaer, infortunato.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Milan non dimentica chi non c'è per la sfida alla Salernitana e poco prima del fischio di inizio del match delle 15 valido per il 16° turno, i giocatori di Pioli hanno voluto omaggiare l'ultimo illustre infortunato: Simon Kjaer. Il difensore danese si è procurato una lesione che lo terrà fuori dai giochi per tutto il 2021 e così i suoi compagni sono scesi a San Siro durante il riscaldamento indossando una maglia speciale: "Forza Simon" la scritta sopra la t-shirt indossata da tutti i giocatori del Milan.

